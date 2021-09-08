В Україну прийшло «бабине літо»: прогноз погоди на 8 вересня

Підвищення температури очікується по всій країні

У середу, 8 вересня, по всій Україні помітно підвищиться температура. Найтепліше буде на заході та на півдні країни, до +23°. При цьому в більшості областей встановиться ясна і безхмарна погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4 ... +9 градусів, удень +19 ... +24 градуси.

На півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4 ... +9 градусів, удень +18 ... +23 градуси.

У центрі України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4 ... +9 градусів, удень +18 ... +23 градуси.

Прогноз погоди на 8 вересня

На сході України невелика хмарність, без опадів, вночі на поверхні грунту заморозки 0 ... -3 градуси, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2 ... +7 градусів, удень +17 ... +22 градуси.

На півдні України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4 ... +9 градусів, удень +18 ... +23 градуси, у Запорізькій області вночі +2 ... +7 градусів, удень +17 ... +22 градуси.

У Криму невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4 ... +9 градусів, удень +18 ... +23 градуси.

Нагадаємо, за прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня після 7 вересня в Україні потеплішає, в середині місяця прийдуть дощі, а потім знову буде тепло. Зовсім погода зіпсується в кінці місяця.

До слова, літом столиця встановила 14 температурних рекордів