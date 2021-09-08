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    Мережу замилувало неймовірне небо над Києвом (фото)

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    Мережу замилувало неймовірне небо над Києвом (фото)
    Фото: Юрій Подорожній/Facebook

    Невеликі білі хмаринки називаються купчастими

    Сьогодні зранку небо над Києвом було вкрите купчастими хмаринками. Мешканці столиці зробили дивовижні кадри світанку у місті. Фото опублікував експерт Юрій Подорожній на сторінці у Facebook.

    «Хто рано встає, у того неймовірне небо на фотках», – підписав свої фото-шедеври Подорожній.

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    Мережу замилувало неймовірне небо над Києвом (фото)
    Мережу замилувало неймовірне небо над Києвом (фото)
    Мережу замилувало неймовірне небо над Києвом (фото)
    Мережу замилувало неймовірне небо над Києвом (фото)
    Мережу замилувало неймовірне небо над Києвом (фото)
    Мережу замилувало неймовірне небо над Києвом (фото)

    Нагадаємо, вночі з 29 на 30 серпня у Києві пройшли рясні дощі, а також гриміла гроза. Мешканці столиці зробили захоплюючі кадри яскравої нічної блискавки.

    Як повідомлялося, напередодні грози столицю накрили епічні хмари. Світлину однієї такої масштабної хмари на своїй сторінці у Facebook опублікував Владислав Содель

    Також на Волині зафіксували хмари незвичної форми. Це явище є одним із різновидів купчасто-дощових хмар специфічної чарункової або сумчастої структури. Вони утворюються у теплу пору року до або після проходження грозового шторму.

    До слова, у повітрі над Києвом впродовж 30 серпня – 4 вересня зафіксували перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин.


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    Теги: прогноз погоди Київ фотограф природа
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    Мережу замилувало неймовірне небо над Києвом (фото)