Мережу замилувало неймовірне небо над Києвом (фото)

Невеликі білі хмаринки називаються купчастими

Сьогодні зранку небо над Києвом було вкрите купчастими хмаринками. Мешканці столиці зробили дивовижні кадри світанку у місті. Фото опублікував експерт Юрій Подорожній на сторінці у Facebook.

«Хто рано встає, у того неймовірне небо на фотках», – підписав свої фото-шедеври Подорожній.

Нагадаємо, вночі з 29 на 30 серпня у Києві пройшли рясні дощі, а також гриміла гроза. Мешканці столиці зробили захоплюючі кадри яскравої нічної блискавки.

Як повідомлялося, напередодні грози столицю накрили епічні хмари. Світлину однієї такої масштабної хмари на своїй сторінці у Facebook опублікував Владислав Содель

Також на Волині зафіксували хмари незвичної форми. Це явище є одним із різновидів купчасто-дощових хмар специфічної чарункової або сумчастої структури. Вони утворюються у теплу пору року до або після проходження грозового шторму.

До слова, у повітрі над Києвом впродовж 30 серпня – 4 вересня зафіксували перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин.







