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    Україну накриють дощі та грози: прогноз погоди на 20 квітня

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    Погода в Україні, 20 квітня, буде дощовою - Україну накриють дощі та грози: прогноз погоди на 20 квітня
    Погода в Україні, 20 квітня, буде дощовою
    Фото: Korets.rayon.in.ua

    У західних та північних областях вночі та вранці місцями туман

    У вівторок, 20 квітня, в Україні буде хмарна з проясненнями та дощова погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    У більшості областей похолоднішає на кілька градусів, подекуди буде сильний вітер та грози. У Карпатах прогнозують зливи.

    Так, за прогнозам синоптиків, завтра у південних, східних, більшості центральних та Сумській областях помірні, місцями значні дощі, окремі грози, на решті території вночі без істотних опадів, вдень невеликі дощі.

    Вітер північно-східний (вдень у східних областях південно-західний), 7-12 м/с, у південних та східних областях пориви 17-22 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на півдні та сході країни до 10°, вдень 9-14° тепла, на високогір'ї Карпат вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла.

    Прогноз погоди в Україні на 20 квітня
    Прогноз погоди в Україні на 20 квітня

    У Києві 20 квітня вночі буде без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 11-13°.

    Зазначимо, що цього тижня в Україні знову будуть лити дощі. Проте із 21 квітня в країні почнеться потепління й досягне на сході +19°. До вихідних дощі відступлять із південних і частини західних областей

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр вітер дощ
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