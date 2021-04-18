Грози і град – в Україні наступного тижня пануватиме дощова погода

В Україні наступного тижня буде тепло, але дощитиме

Удень буде тепло, стовпчик термометра підніметься до 17 градусів

Дощова погода в Україні пануватиме і наступного тижня, місцями можливі грози і град. Температура повітря вдень подекуди сягатиме максимально 17 градусів тепла. Про це повідомляє УНН, посилаючись на Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, 19 квітня в Україні буде хмарно з проясненнями. У Карпатському регіоні, Хмельницькій та Вінницькій областях, вночі і в північно-східній частині країни місцями невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів. У західних, північних та центральних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, у Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській та Черкаській областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 10-15° тепла; в Карпатах вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла.

Уже 20 квітня опади посиляться. Так, 20 квітня у південній, східній частині, вдень і в більшості центральних та Сумській областях помірні дощі (вночі у південних, вдень у східних та більшості центральних і Сумській областях значні дощі), місцями грози, в окремих районах град; на решті території вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ.

21 квітня вночі у східній частині помірний, вдень на Правобережжі України невеликий дощ, місцями грози; на решті території без істотних опадів.

Уночі та вранці у західних, північних та більшості центральних областей місцями туман. Вітер північно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім західних областей, місцями пориви 15-20 м/с, 20 квітня на узбережжі морів до 24 м/с. Температура вночі 20-21 квітня 1-6° тепла, на півдні та сході країни до 9°; вдень 9-14°, 20 квітня на Закарпатті, 21 квітня на півдні країни місцями до 17°.

22 квітня вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза; 23 квітня вночі в західних областях, вдень в Україні, крім південно-східної частини, короткочасні дощі, грози. Температура вночі 2-8° тепла; вдень 13-19°.

23 квітня у західній частині 9-15°. В Карпатах 22 квітня вночі без істотних опадів, вдень дощ, температура вночі близько 0°, вдень 7-12° тепла; 23 квітня дощ та мокрий сніг, температура вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°.

Тим часом, у Карпатах сьогодні, 18 квітня, рятувальники прогнозують помірну сніголавинну небезпеку. Лавини можуть зійти у трьох областях на заході України.

Нагадаємо, в Україну знову суне циклон. Він принесе заморозки на більшість території, а також дощі на північ України.

Як повідомлялося, в Україні у неділю, 18 квітня, синоптики прогнозують невеликий дощ лише у деяких областях, повітря вдень прогріється до +15°.

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