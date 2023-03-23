Кабмін затвердив нову наглядову раду «Укрпошти»

До нового складу увійшли п’ять незалежних членів та двох представників держави

Серед ключових вимог до кандидатів були досвід роботи в наглядових радах великих компаній

Кабінет Міністрів затвердив новий склад Наглядової ради АТ «Укрпошта: п’ять незалежних членів та двох представників держави. Таке рішення було прийняте на засіданні 21 березня, повідомляє офіційний сайт Міністерства економіки.

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Серед ключових вимог до кандидатів були досвід роботи в наглядових радах великих компаній, управлінський досвід у банківській/фінансовій, логістичній та сфері поштового зв’язку, міжнародної та інвестиційної діяльності, досвід цифрових та стратегічних трансформацій тощо.

«Ця Наглядова рада має стати поштовхом для розвитку компанії, залученню нових інвестицій та втіленню сучасних сервісів. Ми очікуємо, що нові спеціалісти підсилять команду державного поштового оператора», - наголосила міністр економіки України Юлія Свириденко.

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Незалежними членами Наглядової ради стали Абдрасілов Рінат (Киргизстан, Старший партнер Cambridge Management Consulting, Велика Британія), Карновскі Якуб (Польща, досвід роботи в наглядових радах «Укрпошта» та УЗ), Керрол Ґері Джон (Велика Британія, поштовий бізнес), Малинська Олена Олександрівна (Україна, стратегічний менеджмент та банківська справа), Мітюков Ігор Олександрович (Україна, фінансовий менеджмент). Також до складу Наглядової ради увійшли двоє представників держави: Бернацька Наталія Іларіонівна (Україна, професор господарського та трудового права) і Прасолова Крістіна Ігорівна (Україна, економіст).

Нагадаємо, «Укрпошта» запустила новий проєкт.