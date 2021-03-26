«Укрзалізниця» оновила дані щодо руху в «червоних зонах»

«Укрзалізниця» уважно слідкує за динамікою захворюваності у регіонах

В «Укрзалізниці» повідомили, що згідно з рішеннями Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, пасажирські перевезення у «червоних зонах» відбуватимуться за певним сценарієм.

Про це повідомляє «Укрзалізниця».

Пасажирські перевезення у «червоних зонах» відбуваються за таким сценарієм:

Миколаївська область: до 01.04 включно обмежень висадки-посадки не буде, втім «Укрзалізниця» разом з МОЗ уважно слідкує за динамікою захворюваності, ситуація може змінитися.

Львівська область: висадка та посадка пасажирів у регіоні не обмежена, як мінімум, до 30 березня включно, залежно від динаміки розвитку епідеміологічної ситуації в регіоні.

Київ та Київська область: обмежень висадки-посадки немає.

Сумська область: обмежень висадки-посадки немає.

Одеська область: обмежень висадки-посадки немає.

Чернівецька, Івано-Франківська, Житомирська та Закарпатська області: обмеження продажу квитків, а також висадку-посадку у цих регіонах подовжено до 06.04 включно.

За даними УЗ, компанія готова як до призначення спецрейсів, так і до відновлення повноцінного пасажирського сполучення у цих регіонах.

Повідомляється, що Черкаську область не переведено до категорії «червоних зон», а відтак жодних обмежень залізничного руху там не застосовують.

Заданими МОЗ, на сьогодні у «червоній» зоні епіднебезпеки поширення позначені Київ та 10 областей: Київська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Черкаська та Чернівецька. «Жовтою» є лише Херсонська область, а усі інші області країни – у «помаранчевій» зоні. «Зелених» областей в країні взагалі немає.