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    «Укрзалізниця» змінює графік руху потяга Київ – Варшава

    &nbsp;Потяг №67/68 Київ &ndash;&nbsp;Варшава прискорюють на дві години - «Укрзалізниця» змінює графік руху потяга Київ – Варшава
     Потяг №67/68 Київ  Варшава прискорюють на дві години
    фото з відкритих джерел

    Поїзд прискорюють на дві години

    «Укрзалізниця» з 11 червня змінює розклад руху потяга Київ Варшава. Про це повідомляє пресслужба відомства.

    «Укрзалізниця» прискорює поїзд №67/68 Київ Варшава на дві години», йдеться в повідомленні.

    З 11 червня поїзд відправлятиметься з Києва о 18:23 замість 19:13, і прибуватиме до Варшави об 11:33 замість 14:12. Зворотно, з Варшави, поїзд відправлятиметься о 17:49 і прибуватиме до Києва о 13:12.

    «Просимо пасажирів звернути увагу на ці зміни при плануванні поїздок», – додають у відомстві.

    Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» змінює розклад руху деяких пасажирських поїздів. Частина з них відправлятиметься раніше. Графік зміниться з 29 травня. Детальніше про те, які поїзди та як змінюють свій розклад читайте тут.

    Нагадаємо, що «Укрзалізниця» знову відкрила попередній продаж квитків на 20 днів.

    Також повідомлялося, що «Укрзалізниця» разом з партнерами – залізницями Польщі та Німеччини – налагодили систему зручних та швидких поїздок з України до Німеччини з пересадкою в польському Перемишлі.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    «Укрзалізниця» змінює графік руху потяга Київ – Варшава