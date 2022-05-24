«Укрзалізниця» змінює графік руху потяга Київ – Варшава

Потяг №67/68 Київ – Варшава прискорюють на дві години

Потяг №67/68 Київ – Варшава прискорюють на дві години

Поїзд прискорюють на дві години

«Укрзалізниця» з 11 червня змінює розклад руху потяга Київ – Варшава. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Укрзалізниця» прискорює поїзд №67/68 Київ – Варшава на дві години», – йдеться в повідомленні.

З 11 червня поїзд відправлятиметься з Києва о 18:23 замість 19:13, і прибуватиме до Варшави об 11:33 замість 14:12. Зворотно, з Варшави, поїзд відправлятиметься о 17:49 і прибуватиме до Києва о 13:12.

«Просимо пасажирів звернути увагу на ці зміни при плануванні поїздок», – додають у відомстві.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» змінює розклад руху деяких пасажирських поїздів. Частина з них відправлятиметься раніше. Графік зміниться з 29 травня. Детальніше про те, які поїзди та як змінюють свій розклад читайте тут.

Нагадаємо, що «Укрзалізниця» знову відкрила попередній продаж квитків на 20 днів.

Також повідомлялося, що «Укрзалізниця» разом з партнерами – залізницями Польщі та Німеччини – налагодили систему зручних та швидких поїздок з України до Німеччини з пересадкою в польському Перемишлі.