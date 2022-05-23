«Укрзалізниця» змінює розклад руху деяких пасажирських поїздів (список)

Деякі поїзди в Україні з 29 травня відправлятимуться раніше

Графік зміниться з 29 травня

«Укрзалізниця» змінює розклад руху деяких пасажирських поїздів. Частина з них відправлятиметься раніше. Про це повідомляють в пресслужбі компанії.

Графік зміниться з 29 травня.

Так, поїзд №758/757 Могилів – Подільський – Київ відправлятиметься із Могилів-Подільського о 02:06 замість 02:20 з 30 травня.

Кам‘янець-Подільський – Київ (№770/769) відправлятиметься із Кам‘янець-Подільського о 0:44 замість 0:53 з 29 травня. А от поїзд №140/139 (цього ж сполучення) відправлятиметься о 20:25 замість 20:34 з 30 травня.

Раніше відправлятиметься і поїзд Київ – Кременчук/Кропивницький (№790/789-792/791). Зі столиці він вирушатиме з 30 травня о 16:02 замість 17:42, а з Кременчука о 22:47 замість 23:49. У Кропивницькому відправлення буде о 23:05 замість 00:20.

Крім цього, поїзд №42/41 Львів – Дніпро, який відправлятиметься зі Львова, з 29 травня на дільниці ст. Ім.Т.Шевченка – Вільногірськ змінить час відправлення зі станцій наступним чином:

ім.Т.Шевченка: 0:56 замість 01:08;

Кам‘янка: 01.19 замість 01.33;

Фундукліївка: 01:37 замість 01:50;

Знам‘янка: 02:28 замість 02:40;

Олександрія: 03:14 замість 03:26;

П‘ятихатки: 04:38 замість 04:49;

Вільногірськ: 05:38 замість 05:11

Нагадаємо, що «Укрзалізниця» знову відкрила попередній продаж квитків на 20 днів.

Також повідомлялося, що «Укрзалізниця» разом з партнерами – залізницями Польщі та Німеччини – налагодили систему зручних та швидких поїздок з України до Німеччини з пересадкою в польському Перемишлі.

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