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    «Укрзалізниця» налагодила сполучення до трьох німецьких міст

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    фото з відкритих джерел - «Укрзалізниця» налагодила сполучення до трьох німецьких міст
    фото з відкритих джерел

    Громадяни України можуть безкоштовно сісти в поїзд із Перемишля до німецького Котбуса

    «Укрзалізниця» разом з партнерами — залізницями Польщі та Німеччини — налагодили систему зручних та швидких поїздок з України до Німеччини з пересадкою в польському Перемишлі. Про це повідомляється на сторінці перевізника у Facebook.

    Дістатися Перемишля можна поїздами Інтерсіті+ 705/706 та 715/716, які відправляються з Києва щоденно о 08:30 та 17:00, прибувають до Перемишля відповідно о 19:53 та 05:00, а також поїздом 35/36 з Одеси через Львів, що відправляється щоденно о 18:22 і прибуває до Перемишля о 09:07.

    Щоденно з вокзалу Перемишля відправляється поїзд до Берліна

    Щоденно з вокзалу Перемишля відправляється поїзд до Берліна

    Громадяни України можуть безкоштовно сісти в поїзд із Перемишля до німецького Котбуса. Поїзд курсує по парних днях.

    Крім цього, щоденно з вокзалу Перемишля відправляється поїзд до Берліна (напряму або з пересадкою в Кракові).

    Також доступна пересадка на поїзд до німецького Ганновера. Відправлення — по непарних днях.

    Подальше пересування територією Німеччини для громадян України, які покинули територію країни починаючи з 24 лютого, також безкоштовне. Для цього треба отримати спеціальний безкоштовний квиток «helpukraine».

    Сьогодні, 10 травня, Михайло Федоров провів онлайн-зустріч з Міністром транспорту та цифрової інфраструктури Німеччини Фолкером Віссінгом.

    «Україна спільно з Німеччиною має стати учасником пілоту ЄС ID Wallet, мета якого — запровадити єдині цифрові документи. Ми вже перші у світі запровадили цифровий паспорт, хочемо задавати тренд у Європі й бути однією з перших країн, що запровадить міжнародний цифровий документ», — йдеться у повідомленні.

    Читайте також: Україна спільно з Німеччиною хоче запровадити єдині цифрові документи
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    «Укрзалізниця» налагодила сполучення до трьох німецьких міст