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«Укрзалізниця» попередила про затримку руху двох поїздів

glavcom.ua
«Укрзалізниця» попередила про затримку руху двох поїздів
Ракетна атака Росії спричинила затримку руху лише двох поїздів
фото з відкритих джерел

Попри точкові знеструмлення в Україні, усі 48 поїздів виконують заплановані рейси

Військам держави-агресорки не вдалося зіпсувати новорічні плани українців, які 31 грудня планували подорожі залізницею. Ракетний удар спричинив невелику затримку лише двох поїздів. Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

У повідомленні уточнили, що, попри точкові знеструмлення в Україні, усі 48 поїздів виконують заплановані рейси, лише 2 з них прямують із затримкою понад 30 хвилин:

  • №191/192 Львів – Київ;
  • №706/705 Перемишль – Київ.

«Резервні локомотиви вже задіяні, всі ключові вокзали мають резервне живлення, посадка та висадка тривають через підземні переходи», – відзначили залізничники. 

Також цього дня відбулися святкові паровозні тури для дітей, хоч їх довелося провести за скороченою програмою. 

Нагадаємо, «Укрзалізниця» призначила низку додаткових потягів на новорічні свята до Львова, Ужгорода, Івано-Франківська, Чернівців, а також до Кривого Рогу.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» готує різдвяний сюрприз.

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