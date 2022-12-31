«Укрзалізниця» попередила про затримку руху двох поїздів

Ракетна атака Росії спричинила затримку руху лише двох поїздів

Попри точкові знеструмлення в Україні, усі 48 поїздів виконують заплановані рейси

Військам держави-агресорки не вдалося зіпсувати новорічні плани українців, які 31 грудня планували подорожі залізницею. Ракетний удар спричинив невелику затримку лише двох поїздів. Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

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У повідомленні уточнили, що, попри точкові знеструмлення в Україні, усі 48 поїздів виконують заплановані рейси, лише 2 з них прямують із затримкою понад 30 хвилин:

№191/192 Львів – Київ;

№706/705 Перемишль – Київ.

«Резервні локомотиви вже задіяні, всі ключові вокзали мають резервне живлення, посадка та висадка тривають через підземні переходи», – відзначили залізничники.

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Також цього дня відбулися святкові паровозні тури для дітей, хоч їх довелося провести за скороченою програмою.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» призначила низку додаткових потягів на новорічні свята до Львова, Ужгорода, Івано-Франківська, Чернівців, а також до Кривого Рогу.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» готує різдвяний сюрприз.