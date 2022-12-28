СБУ затримала експрацівників «Укрзалізниці», які допомагали перекидати воєнні ешелони РФ в Україну

Зловмисники на початку повномасштабного вторгнення підтримали російських загарбників

Служба безпеки викрила двох поплічників ворога у ході стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області. Зловмисниками виявились колишні працівники регіональної філії «Укрзалізниці», які на початку повномасштабного вторгнення підтримали російських загарбників. Про повідомляє пресслужба СБУ.

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Після захоплення частини регіону вони приєднались до лав місцевої окупаційної адміністрації. Там одного призначили керівником, а іншого – його заступником виробничого підрозділу, створеного агресором «Купянской колейной машинной станции». На цих «посадах» вони допомагали країні-агресору відновлювати залізничне сполучення з регіоном для забезпечення потреб окупаційних угруповань на східному фронті.

Насамперед колаборанти сприяли переправленню залізницею військової техніки, озброєння та боєприпасів з території РФ до тимчасово захоплених районів Харківщини.

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Після звільнення регіону зловмисники намагались «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ встановили їх місцезнаходження і затримали. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, СБУ затримала зрадника, який допомагав росіянам викрадати учасників АТО. Також СБУ оголосила у міжнародний розшук росіянку, яка закликала ґвалтувати українок.