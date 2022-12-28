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СБУ затримала експрацівників «Укрзалізниці», які допомагали перекидати воєнні ешелони РФ в Україну

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ затримала експрацівників «Укрзалізниці», які допомагали перекидати воєнні ешелони РФ в Україну
фото: пресслужба СБУ

Зловмисники на початку повномасштабного вторгнення підтримали російських загарбників

Служба безпеки викрила двох поплічників ворога у ході стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області. Зловмисниками виявились колишні працівники регіональної філії «Укрзалізниці», які на початку повномасштабного вторгнення підтримали російських загарбників. Про повідомляє пресслужба СБУ.

Після захоплення частини регіону вони приєднались до лав місцевої окупаційної адміністрації.  Там одного призначили керівником, а іншого – його заступником виробничого підрозділу, створеного агресором «Купянской колейной машинной станции».  На цих «посадах» вони допомагали країні-агресору відновлювати залізничне сполучення з регіоном для забезпечення потреб окупаційних угруповань на східному фронті.

Насамперед колаборанти сприяли переправленню залізницею військової техніки, озброєння та боєприпасів з території РФ до тимчасово захоплених районів Харківщини.

Після звільнення регіону зловмисники намагались «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя.  Втім, співробітники СБУ встановили їх місцезнаходження і затримали. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, СБУ затримала зрадника, який допомагав росіянам викрадати учасників АТО. Також СБУ оголосила у міжнародний розшук росіянку, яка закликала ґвалтувати українок.

Теги: правосуддя озброєння розшук звільнення СБУ Укрзалізниця

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