«Укрзалізниця» призначила ще один поїзд до Молдови

До Кишинева ходитиме ще один потяг

Сполучення між столицями України та Молдови стає щоденним

«Укрзалізниця» збільшує кількість міжнародних рейсів на Різдвяно-новорічні свята і призначає ще один поїзд у популярному сполученні Київ – Кишинів. Таким чином, сполучення між столицями України та Молдови стає щоденним. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

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«У перший рейс поїзд №351/352 вирушить з Києва 20 грудня, а з Кишинева – 21 грудня і курсуватиме через день», – повідомили у компанії.

За повідомленням «Укрзалізниці», поїзд відправлятиметься з Києва о 17:02 та прибуватиме до Кишинева о 10:38. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 17:45 та прибуватиме до столиці України об 11:48.

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«Поїзд робитиме зупинки на станціях: Козятин, Вінниця, Жмеринка, Бар, Копай, Котюжари, Вендичани, Могилів-Подільський, Велчинець, Окниця, Белець Ораш, Унгень», – додали в УЗ.

Раніше повідомлялося, що міжнародне сполучення залізницею активно розвивається. У грудні потягами можна буде дістатися до Польщі, Угорщини, Австрії, Словаччини, Молдови та Чехії.