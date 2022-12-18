Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Укрзалізниця» призначила ще один поїзд до Молдови

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
«Укрзалізниця» призначила ще один поїзд до Молдови
До Кишинева ходитиме ще один потяг
фото з відкритих джерел

Сполучення між столицями України та Молдови стає щоденним

«Укрзалізниця» збільшує кількість міжнародних рейсів на Різдвяно-новорічні свята і призначає ще один поїзд у популярному сполученні Київ – Кишинів. Таким чином, сполучення між столицями України та Молдови стає щоденним. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

«У перший рейс поїзд №351/352 вирушить з Києва 20 грудня, а з Кишинева –  21 грудня і курсуватиме через день», – повідомили у компанії.

За повідомленням «Укрзалізниці», поїзд відправлятиметься з Києва о 17:02 та прибуватиме до Кишинева о 10:38. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 17:45 та прибуватиме до столиці України об 11:48.

«Поїзд робитиме зупинки на станціях: Козятин, Вінниця, Жмеринка, Бар, Копай, Котюжари, Вендичани, Могилів-Подільський, Велчинець, Окниця, Белець Ораш, Унгень», – додали в УЗ.

Раніше повідомлялося, що міжнародне сполучення залізницею активно розвивається. У грудні потягами можна буде дістатися до Польщі, Угорщини, Австрії, Словаччини, Молдови та Чехії.

Теги: Київ Молдова Укрзалізниця свята Вінниця

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Укрзалізниця» попередила про затримку потягів: список рейсів
«Укрзалізниця» попередила про затримку потягів: список рейсів
Вчора, 22:27
«Укрзалізниця» повідомила про знеструмлення дільниць у низці областей
«Укрзалізниця» повідомила про знеструмлення дільниць у низці областей
16 грудня, 09:54
«Укрзалізниця» попередила про затримку потягів: список
«Укрзалізниця» попередила про затримку потягів: список
12 грудня, 18:47

Суспільство

На Миколаївщині автомобіль впав з мосту: п'ятеро загиблих (фото)
На Миколаївщині автомобіль впав з мосту: п'ятеро загиблих (фото)
«Укрзалізниця» призначила ще один поїзд до Молдови
«Укрзалізниця» призначила ще один поїзд до Молдови
Кохана Саакашвілі відверто розказала про всі його діагнози
Кохана Саакашвілі відверто розказала про всі його діагнози
Тероборонівці віддячили дівчинці, яка передала їм зворушливе послання
Тероборонівці віддячили дівчинці, яка передала їм зворушливе послання
Деякі українці, які були або досі в полоні, отримають додаткові гроші від держави
Деякі українці, які були або досі в полоні, отримають додаткові гроші від держави
Матюкався та випив зайвого. Перші штрафи у «Пунктах незламності»
Матюкався та випив зайвого. Перші штрафи у «Пунктах незламності»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
Зеленський програв два суди нардепам від партії Порошенка
12K
Лідерка «Слуги народу» увірвалася в шпиталь до воїна, який лишився без ніг. Скандал отримав продовження
11K
Головне за ніч: переможці Нацвідбору Євробачення та ракети від Британії
9097
Папа Франциск зізнався, що вже написав заяву про відставку
8260
США намагалися перешкоджати ліквідації начальника Генштабу РФ – NYT
6487
Путін визнав, що українці виявилися міцнішими, ніж йому казали – NYT

Новини

ЗСУ завдали потужного удару по кількох базах окупантів на Запоріжжі
Сьогодні, 07:05
Ситуація на Донбасі ускладнюється: за добу ЗСУ відбили понад 20 ворожих атак
Вчора, 07:12
ЗСУ завдали потужного удару по позиціях окупантів на Запоріжжі – Генштаб
16 грудня, 07:12
ЗСУ знищили два пункти управління окупантів та склад із пальним – Генштаб
15 грудня, 07:07
Російські військові продовжують використовувати криптобіржу Binance в обхід санкцій
14 грудня, 19:39
Перші бронемашини Spartan скоро будуть під Бахмутом і Авдіївкою (фото)
14 грудня, 19:06

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту