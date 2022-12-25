Київський вокзал перетвориться на дивовижу: «Укрзалізниця» готує різдвяний сюрприз

На вокзалі співатимуть колядки

«Укрзалізниця» підготувала українцям сюрприз на Різдво. 25 грудня у вестибюлі Центрального вокзалу Києва, поряд з ялинкою, гурт «Щука-Риба» заспіває колядки.

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«А ще на всіх чекає сюрприз: наш вокзал зовні перетвориться на щось дивовижне!», – обіцяють у компанії.

Тож план на вечір від «Укрзалізниці» такий:

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о 18:30 збираємося на площі біля Центрального вокзалу Києва та захоплюємося;

о 19:30 йдемо співати колядки у вестибюль вокзалу.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» збільшує кількість міжнародних рейсів на Різдвяно-новорічні свята і призначає ще один поїзд у популярному сполученні Київ – Кишинів. Таким чином, сполучення між столицями України та Молдови стає щоденним.