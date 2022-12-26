Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Укрзалізниця» призначила додаткові новорічні потяги

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Укрзалізниця» призначила додаткові новорічні потяги
фото ілюстративне

На новорічні свята призначено вісім додаткових потягів

«Укрзалізниця» призначила низку додаткових потягів на новорічні свята до Львова, Ужгорода, Івано-Франківська, Чернівців, а також до Кривого Рогу. Про це повідомляє пресслужба товариства.

«Ми бачимо, що потрібно більше вагонів у карпатському напрямку з усіх куточків країни, тому ловіть додаткові рейси від «Укрзалізниці», – йдеться в повідомленні.

Призначено такі потяги:

  • 191/192 Київ – Львів
    30.12.2022 о 07:44 з Києва і о 15:28 у Львові.
    Зворотно з 30 грудня о 08:06, прибуває о 15:38.
  • 229/230 Київ – Ужгород
    29.12.2022 з Києва о 20:03 через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Славське, Мукачеве із прибуттям о 13:23.
    Зворотно з 30.12.2022 о 22:21 з поверненням до столиці о 13:40.
  • 238/237 Одеса – Ужгород
    З Одеси 29.12.2022 о 17.00 через Жмеринку, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Славське, Мукачеве із прибуттям о 12:02.
    Зворотно з 30.12.2022 о 17.00 з поверненням до Одеси об 11:06.
  • 216/215 Запоріжжя – Івано-Франківськ
    Вирушатиме з Запоріжжя 28 та 30.12.2022 о 13:05 через Львів о 04:58-05:50 до Івано-Франківська о 08:13.
    Зворотно 29 та 31.12.2022 о 15:42 через Львів о 18:35-19:10 до Запоріжжя о 12:05.
  • 255/256 Київ – Чернівці
    Вирушатиме з Києва 28, 29, 30.12.2022 через Івано-Франківськ та Коломию до Чернівців о 05:50.
    Зворотно з Буковини 29, 30.12.2022 та 01.01.2023 о 17:38 з поверненням до столиці о 09:22.
  • 211/212 Харків – Львів
    Вирушатиме з Харкова 29.12.2022 о 13:43 з прибуттям до Львова о 08:27.
    Зворотно – о 17:50 зі Львова з прибуттям о 12:13.

І ще одне «бонусне» призначення для Кривбасу, де також різко зростає попит на квитки: 176/175 Київ – Кривий Ріг. Він вирушатиме з Києва 30.12.2022 о 06:19 через Миронівку, ст. ім. Т. Шевченка, Олександрію із прибуттям о 15:07. Зворотно в той же день о 08:09 із прибуттям до столиці о 16:26.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» готує різдвяний сюрприз.

Теги: Укрзалізниця потяг Харків Запоріжжя Одеса Львів Кривий Ріг Ужгород новорічні свята Тернопіль

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До Кишинева ходитиме ще один потяг
«Укрзалізниця» призначила ще один поїзд до Молдови
18 грудня, 16:12
«Укрзалізниця» попередила про затримку потягів: список рейсів
«Укрзалізниця» попередила про затримку потягів: список рейсів
17 грудня, 22:27
«Укрзалізниця» повідомила про знеструмлення дільниць у низці областей
«Укрзалізниця» повідомила про знеструмлення дільниць у низці областей
16 грудня, 09:54

Суспільство

«Укрзалізниця» призначила додаткові новорічні потяги
«Укрзалізниця» призначила додаткові новорічні потяги
Демографиня повідомила, скільки українських біженців повернуться додому
Демографиня повідомила, скільки українських біженців повернуться додому
В Україні впало безробіття: у чому причина
В Україні впало безробіття: у чому причина
Негода охопить майже всю країну: прогноз погоди на 27 грудня
Негода охопить майже всю країну: прогноз погоди на 27 грудня
Пластуни передали Вифлеємський вогонь миру українським захисникам
Пластуни передали Вифлеємський вогонь миру українським захисникам
Окупанти встановили в зруйнованому Маріуполі новорічну ялинку
Окупанти встановили в зруйнованому Маріуполі новорічну ялинку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
144K
Зеленський оголосив про масштабну поразку Росії
60K
Чого чекати від окупантів найближчим часом: прогноз Арестовича
33K
Рятуйте, хто може. Террористи-вагнерівці звернулися до російської влади з-під Бахмута
14K
Вибухи на аеродромі «Енгельс»: експерт розповів, наскільки ефективними були удари
13K
Повторна атака на аеродром Енгельс. Шоковані росіяни звинувачують владу у брехні
12K
Повітряні сили прокоментували вибухи на аеродромі «Енгельс»

Новини

Булочки Лукашенка. Яке меню у білоруських ресторанах, які замінять McDonalds
Сьогодні, 19:15
Бойовик «ДНР», який грабував мешканців Каховки, отримав підозру
Сьогодні, 17:58
ЗСУ розповіли, як Росія готується до масованих ударів
Сьогодні, 14:30
Мінекономіки закликає РНБО ввести санкції проти силовиків та представників ІТ-сектору Росії
Сьогодні, 14:12
ЗСУ назвали ціль №1 повітряних атак Росії по Україні
Сьогодні, 13:38
НБУ створив мережу банків, які працюватимуть у разі блекауту
Сьогодні, 13:25

Прес-релізи

В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
23 грудня, 09:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту