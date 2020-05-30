«Укрзалізниця» хоче здавати в оренду площі невеликих вокзалів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Всі регіональні філіали компанії та інші підрозділи, в яких є вокзали на балансі, мають розробити індивідуальної концепції кожного вокзалу

Всього у мережі компанії Укрзалізниця функціонує 107 вокзалів

Укрзалізниця ухвалила порядок, яким буде впроваджено методику та механізм розподілення площ на невеликих та середніх вокзалах (І-ІІІ класу) та мінімальні вимоги до цих площ.

Про це розповів в.о. голови правління АТ «Укразалізниця» Іван Юрик, повідомляє пресслужба компанії.

«Правління АТ »Укрзалізниця» ухвалило порядок, яким буде вперше впроваджено методику та механізм розподілення площ на невеликих та середніх вокзалах (І-ІІІ класу) та мінімальні вимоги до цих площ. Мова йде, зокрема, про такі вокзали, як Чернігів, Дарниця, Шепетівка, Кременчук», – сказав Юрик.

За його словами, всі регіональні філіали компанії та інші підрозділи, в яких є вокзали на балансі, мають розробити індивідуальної концепції кожного вокзалу: що і де на ньому буде розташовуватись. Відтак на вказаних вокзалах будуть розділені обов’язкові послуги: квиткові каси, зали очікування, санітарні вузли тощо, а вільні площі зможуть передаватись в оренду під розміщення альтернативних об’єктів, наприклад, закладів харчування, магазинів. Чим більше загальної площі матиме вокзал, тим більше площ може бути передано в оренду.

«Кожен балансоутримувач вокзалу підготує концепцію свого вокзалу, яку ми детально вивчимо й адаптуємо з точки зору раціональності та естетичної сумісності. Якщо концепція буде затверджена – далі вокзалу та балансоутримувачу буде дозволено передати вільні площі в оренду. Такий механізм буде впроваджено вперше», – наголосив Юрик.

В Укрзалізниці додають, що всього у мережі компанії функціонує 107 вокзалів (без урахування вокзалів, що знаходяться на окупованій території), у тому числі 15позакласних вокзалів, 8вокзалів І класу, 37 вокзалів ІІ класу та 47вокзалів ІІІ класу. Клас вокзалу встановлюється в залежності від пасажирообігу, загальної площі вокзальних приміщень, обробки багажу та вантажобагажу тощо.

В АТ «Укрзалізниця» з 1 липня 2020 року буде створена окрема філія «Вокзальна компанія», яка займатиметься реорганізацією вокзального господарства. Цю реорганізацію планується провести у два етапи: спершу до філії будуть передані вокзали, які наразі знаходяться в управлінні філії «Пасажирська компанія» (позакласні та І класу).

На другому етапі будуть передані вокзали інших класів, після чого планується визначити 14 базових вокзалів, завдяки чому планується централізувати фінансові, кадрові, юридичні та інші функції.