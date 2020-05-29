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    Економіка та фінанси

    НКРЕКП сприяла масштабним зловживанням на енергоринку, – Волинець

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    <p>Депутат звернувся до прем&rsquo;єр-міністра через непрофесійні дії членів НКРЕКП</p> - НКРЕКП сприяла масштабним зловживанням на енергоринку, – Волинець

    Депутат звернувся до прем’єр-міністра через непрофесійні дії членів НКРЕКП

    Через бездіяльність НКРЕКП виробники електроенергії з відновлювальних джерел недоотримали 18 млрд грн

    Дії членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, призвели до мільярдних боргів і збитків для держави та сприяють занепаду енергетики. Про це написав народний депутат, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на своїй сторінці в Facebook.

    «Через бездіяльність НКРЕКП штучно створена багатомільярдна заборгованість перед виробниками електроенергії з відновлювальних джерел, які недоотримали 18 млрд грн від ДП «Гарантований покупець». Наслідки цього очевидні - іноземні інвестори стягнуть з держави кошти через позови до міжнародних арбітражних інституцій. На рахунку комісії - запровадження механізму цінових маніпуляцій на балансуючому ринку, що допомогло комерційним структурам, які пов’язують з членами НКРЕКП, отримати надприбутки за рахунок електроенергії державних електрогенеруючих підприємств», – написав Волинець.

    Він також нагадав, що депутат народний депутат Олексій Гончаренко напередодні оприлюднив інформацію щодо корупційної схеми з постачання струму «Укрзалізниці», серед причетних до якої називають члена НКРЕКП Дмитра Коваленка.

    «Вчора були оприлюднені документи, які можуть свідчити про масштабну корупцію в лавах регулятора. Я про так звану схему «Золотий ключик». Звісно, ці дані ще належить перевірити органам, але якщо вони відповідають дійсності, член НКРЕКП Дмитро Коваленко може буде запідозрений у схемі виведення коштів у великих обсягах з державного підприємства «Укрзалізниця», якому продавали електроенергію через фірму-прокладку. Йдеться про суму понад 300 млн грн за перший квартал поточного року. За період, коли «Укрзалізниця» отримала 7 млрд грн збитку», - написав Волинець.

    Нагадаємо, раніше народний депутат Олексій Кучеренко заявив, що дії членів НКРЕКП є причиною енергетичної кризи та заборгованості на енергоринку в кілька мільярдів.

    В свою чергу співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики Ігор Тинний заявив, що НКРЕКП штучно занижує ціну на електроенергію в інтересах великих промислових споживачів, що призводить до мільярдних збитків учасників енергоринку.

     

    НКРЕКП Укрзалізниця електроенергія документи
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