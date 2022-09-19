Увесь біль в одному фото. Дівчинка плаче над труною батька-захисника

Артем Синельник понад два роки служив у Національній гвардії України

У мережі з’явилося фото з церемонії похорону українського військовослужбовця, який загинув під час контрнаступу на Харківщині Артема Синельника. Світлину, на якій плаче 8-річна дочка загиблого Маша, опублікував в Instagram Олексій Ладика.

«Ми всі радіємо, коли наші війська звільняють наші землі від окупантів – і це правильне почуття. Але у цей же час хтось плаче, тому що втратив батька, чоловіка чи сина, комусь зараз дуже боляче. Кожна перемога коштує десятки, сотні, тисячі життів. Давайте пам'ятати про ціну нашої свободи, щоб не скотитися у «побєдобєсіє» і не стати такими як росіяни з їхніми «можем павтаріть», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що Артем Синельник понад два роки служив у Національній гвардії України. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії, його відправили до Святогірська Краматорського району, де його підрозділ тримав оборону три місяці.

Вже на початку вересня чоловік був на Харківському напрямку. А 7 вересня по підрозділу, де перебував Артем, росіяни завдали авіаудару, який забрав життя чоловіка, його командира та кількох його побратимів.

До слова, триває 208-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування своїх підрозділів на окремих напрямках, вводить резерви та не припиняє ведення повітряної розвідки.