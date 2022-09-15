Журналісти, які загинули на війні. Оприлюднено всі імена

Останньою жертвою російських загарбників став оператор телеканалу «Прямий» Олексій Юрченко, який загинув під час боїв за Балаклію

Щонайменше 39 медійників стали жертвами масованої російської агресії в Україні. За верифікованими даними НСЖУ, серед загиблих – вісім журналістів, які виконували професійні обов’язки; 13 медійників – цивільних жертв; 18 представників ЗМІ, які мобілізувалися для захисту України у лавах Сил оборони України. Відомості про ще двох зниклих журналістів-воїнів перевіряються, повідомили в Національній спілці журналістів України.

Останньою за часом жертвою російських загарбників став оператор телеканалу «Прямий» і офіцер Збройних сил України Олексій Юрченко, який загинув під час боїв за Балаклію 8 вересня.

Голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко каже, що для журналістів справою честі є гідне вшанування пам’яті й підтримка родин загиблих колег – тих, які полягли, виконуючи професійний журналістський обов’язок, тих, які на час війни відклали ручку, блокнот і диктофон і взяли до рук зброю, й тих, хто став невинними жертвами російських загарбників.

Цивільні журналісти, які загинули під час виконання професійних обов’язків:

Сакун Євгеній, український фотокореспондент видання «LIVE» та кореспондент EFE, загинув у результаті ракетного обстрілу Київської телевежі 1 березня 2022 року.

український фотокореспондент видання «LIVE» та кореспондент EFE, загинув у результаті ракетного обстрілу Київської телевежі 1 березня 2022 року. Рено Брент Ентоні , американський журналіст, колишній кореспондент «The New York Times», репортер «Time», документаліст, лауреат премії Пібоді, застрелений російськими солдатами на блокпосту в Ірпені 13 березня 2022 року.

, американський журналіст, колишній кореспондент «The New York Times», репортер «Time», документаліст, лауреат премії Пібоді, застрелений російськими солдатами на блокпосту в Ірпені 13 березня 2022 року. Закжевскі П’єр , ірландський фотожурналіст «Fox News», загинув 14 березня 2022 року разом із Олександрою Кувшиновою, коли їхній автомобіль потрапив під обстріл у с. Горенка Київської області.

, ірландський фотожурналіст «Fox News», загинув 14 березня 2022 року разом із Олександрою Кувшиновою, коли їхній автомобіль потрапив під обстріл у с. Горенка Київської області. Кувшинова Олександра , українська журналістка, фіксерка, продюсерка «Fox News», загинула 14 березня 2022 року разом із П’єром Закжевскі, коли їхній автомобіль потрапив під обстріл у с. Горенка Київської області.

, українська журналістка, фіксерка, продюсерка «Fox News», загинула 14 березня 2022 року разом із П’єром Закжевскі, коли їхній автомобіль потрапив під обстріл у с. Горенка Київської області. Бауліна Оксана , російська журналістка видання «The Insider», активістка Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального, загинула 23 березня 2022 року під російським обстрілом Києва.

, російська журналістка видання «The Insider», активістка Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального, загинула 23 березня 2022 року під російським обстрілом Києва. Левін Максим , український фотожурналіст, кореспондент LB.ua та інших видань, зник безвісти 13 березня 2022 року, знайдений мертвим біля с. Гута-Межигірська Київської області 1 квітня 2022 року. Розслідування «Репортерів без кордонів» показало, що його катували і стратили.

, український фотожурналіст, кореспондент LB.ua та інших видань, зник безвісти 13 березня 2022 року, знайдений мертвим біля с. Гута-Межигірська Київської області 1 квітня 2022 року. Розслідування «Репортерів без кордонів» показало, що його катували і стратили. Кведаравічюс Мантас , литовський режисер та документаліст, убитий 2 квітня 2022 року під час спроби покинути місто Маріуполь, життя якого він документував упродовж багатьох років.

, литовський режисер та документаліст, убитий 2 квітня 2022 року під час спроби покинути місто Маріуполь, життя якого він документував упродовж багатьох років. Леклерк-Імхофф Фредерік, французький журналіст телеканалу BFMTV, загинув від осколкового поранення 30 травня 2022 року внаслідок російського обстрілу, коли висвітлював евакуацію мирного населення із м. Сєвєродонецьк (Луганщина).

Журналісти, які загинули не під час виконання професійних обов’язків:

Шакіров Ділєрбек , український журналіст інформаційного щотижневика «Навколо тебе», член Благодійного фонду «Дім надії», розстріляний із автоматичної зброї 26 лютого в Зеленівці Херсонської області.

, український журналіст інформаційного щотижневика «Навколо тебе», член Благодійного фонду «Дім надії», розстріляний із автоматичної зброї 26 лютого в Зеленівці Херсонської області. Гуденко Ігор , український фотограф, відеоблогер, зник у Харкові 26 лютого 2022 року під час обстрілу, його тіло знайдено 27 лютого 2022 року. Відповідно до висновку лікарів, його смерть не є насильницькою.

, український фотограф, відеоблогер, зник у Харкові 26 лютого 2022 року під час обстрілу, його тіло знайдено 27 лютого 2022 року. Відповідно до висновку лікарів, його смерть не є насильницькою. Лі Павло , український актор, ведучий телеканалу «Дом», боєць 206-го окремого батальйону тероборони Києва, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені Київської області під російським обстрілом під час евакуації людей.

, український актор, ведучий телеканалу «Дом», боєць 206-го окремого батальйону тероборони Києва, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені Київської області під російським обстрілом під час евакуації людей. Дєдов Віктор , український оператор телеканалу «Сігма», загинув 11 березня 2022 року в Маріуполі внаслідок обстрілу будинку.

Гайдар Оксана («Руда Пані»), українська журналістка, блогерка, загинула під час обстрілу російською артилерією села Шевченкове Броварського району на Київщині між 11 і 12 березня 2022 року.

, український оператор телеканалу «Сігма», загинув 11 березня 2022 року в Маріуполі внаслідок обстрілу будинку. Гайдар Оксана («Руда Пані»), українська журналістка, блогерка, загинула під час обстрілу російською артилерією села Шевченкове Броварського району на Київщині між 11 і 12 березня 2022 року. Гумянова Лілія , українська журналістка, викладачка журналістики та завідувачка художнього відділу Лівобережного районного будинку дитячої та юнацької творчості, загинула 19 березня 2022 року внаслідок російських обстрілів Маріуполя.

, українська журналістка, викладачка журналістики та завідувачка художнього відділу Лівобережного районного будинку дитячої та юнацької творчості, загинула 19 березня 2022 року внаслідок російських обстрілів Маріуполя. Харакоз Наталя , українська журналістка, письменниця грецькою та російською мовами, загинула внаслідок російських бомбардувань Маріуполя 29 березня 2022 року.

, українська журналістка, письменниця грецькою та російською мовами, загинула внаслідок російських бомбардувань Маріуполя 29 березня 2022 року. Баль Євген , український журналіст, письменник, ветеран радянського підводного флоту, волонтер, помер 2 квітня 2022 року після катувань від російських військових у Маріуполі.

, український журналіст, письменник, ветеран радянського підводного флоту, волонтер, помер 2 квітня 2022 року після катувань від російських військових у Маріуполі. Нежиборець Роман , український медійник, відеоінженер чернігівського каналу «Дитинець», убитий в с. Ягідне біля Чернігова на початку квітня 2022 року.

, український медійник, відеоінженер чернігівського каналу «Дитинець», убитий в с. Ягідне біля Чернігова на початку квітня 2022 року. Замойський Зореслав , український журналіст видань «Громада Приірпіння» та «Інформаційний портал», його тіло з ознаками насильницької смерті знайшли 13 квітня 2022 року в Бучі Київської області.

, український журналіст видань «Громада Приірпіння» та «Інформаційний портал», його тіло з ознаками насильницької смерті знайшли 13 квітня 2022 року в Бучі Київської області. Глодан Валерія , випускниця факультету журналістики Одеського національного університету ім. Мечникова, перебувала в декретній відпустці, загинула разом із матір’ю і 3-місячною донькою 23 квітня 2022 року внаслідок ракетного обстрілу Одеси.

, випускниця факультету журналістики Одеського національного університету ім. Мечникова, перебувала в декретній відпустці, загинула разом із матір’ю і 3-місячною донькою 23 квітня 2022 року внаслідок ракетного обстрілу Одеси. Гирич Віра, українська журналістка, продюсерка «Радіо Свобода», загинула внаслідок російського обстрілу Києва 28 квітня 2022 року.

українська журналістка, продюсерка «Радіо Свобода», загинула внаслідок російського обстрілу Києва 28 квітня 2022 року. Даценко Володимир, український громадський діяч, волонтер, військовослужбовець «Айдару», журналіст видання «Дорожній контроль Вінниця», загинув 14 липня 2022 року під час ракетного обстрілу Вінниці.

Журналісти, які загинули під час військової служби:

Пущенко Сергій , український художник, культуролог, журналіст, військовослужбовець, загинув 2 березня 2022 року в бою в м. Васильків Київської області разом із побратимами з тероборони.

, український художник, культуролог, журналіст, військовослужбовець, загинув 2 березня 2022 року в бою в м. Васильків Київської області разом із побратимами з тероборони. Дудар Віктор , український військовий журналіст, боєць 80-ої десантно-штурмової бригади, загинув 6 березня 2022 року під час оборони міста Миколаїв.

, український військовий журналіст, боєць 80-ої десантно-штурмової бригади, загинув 6 березня 2022 року під час оборони міста Миколаїв. Литкін Олександр , український журналіст «КNК Медіа», загинув 13 березня в населеному пункті Романівка біля Ірпеня Київської області внаслідок російського обстрілу військовосліжбовцями.

, український журналіст «КNК Медіа», загинув 13 березня в населеному пункті Романівка біля Ірпеня Київської області внаслідок російського обстрілу військовосліжбовцями. Якунін Олег , український журналіст, редактор запорізького сайту misto.zp.ua, військовослужбовець, загинув 18 березня 2022 року.

, український журналіст, редактор запорізького сайту misto.zp.ua, військовослужбовець, загинув 18 березня 2022 року. Коцуконь Олександр, український журналіст, працівник військової пресслужби, боєць полку «Азов», студент кафедри журналістики, реклами та PR-технологій Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького, загинув 22 березня 2022 року під час оборони Маріуполя.

український журналіст, працівник військової пресслужби, боєць полку «Азов», студент кафедри журналістики, реклами та PR-технологій Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького, загинув 22 березня 2022 року під час оборони Маріуполя. Олійник Юрій, український оператор і фотограф 24 каналу, військовослужбовець, загинув 23 березня 2022 року у боях біля Попасної Луганської області.

український оператор і фотограф 24 каналу, військовослужбовець, загинув 23 березня 2022 року у боях біля Попасної Луганської області. Заїковський Сергій , український історик, перекладач, публіцист, військовослужбовець Збройних сил України, загинув 24 березня 2022 року під Києвом.

, український історик, перекладач, публіцист, військовослужбовець Збройних сил України, загинув 24 березня 2022 року під Києвом. Котенко Денис , український журналіст, співробітник пресслужби Міністерства у справах ветеранів, загинув 24 березня 2022 року у бою з російськими окупантами під Києвом.

, український журналіст, співробітник пресслужби Міністерства у справах ветеранів, загинув 24 березня 2022 року у бою з російськими окупантами під Києвом. Махов Олександр , український журналіст телеканалів «Україна», «Україна24», «Дом», ветеран війни на Донбасі, військовослужбовець, загинув у бою поблизу Ізюма Харківської області 4 травня 2022 року.

, український журналіст телеканалів «Україна», «Україна24», «Дом», ветеран війни на Донбасі, військовослужбовець, загинув у бою поблизу Ізюма Харківської області 4 травня 2022 року. Мединський Максим , український журналіст, працівник пресслужби Міністерства інфраструктури України, лейтенант Збройних сил України, загинув 29 квітня 2022 року біля Харкова внаслідок артилерійського обстрілу окупантів.

, український журналіст, працівник пресслужби Міністерства інфраструктури України, лейтенант Збройних сил України, загинув 29 квітня 2022 року біля Харкова внаслідок артилерійського обстрілу окупантів. Старинець Євген , український медійник, менеджер телерадіокомпанії «Суспільне Черкаси», фундатор «Суспільного» на Черкащині, загинув 30 квітня 2022 року у бою за Попасну.

, український медійник, менеджер телерадіокомпанії «Суспільне Черкаси», фундатор «Суспільного» на Черкащині, загинув 30 квітня 2022 року у бою за Попасну. Кіц Костянтин , український фотограф, відеооператор луцького каналу «Аверс», боєць Збройних сил України, загинув на Донеччині 17 травня 2022 року внаслідок артилерійського обстрілу.

, український фотограф, відеооператор луцького каналу «Аверс», боєць Збройних сил України, загинув на Донеччині 17 травня 2022 року внаслідок артилерійського обстрілу. Жук Роман , український фотограф, відеограф із Мукачевого, один із засновників волонтерського проєкту «Chysto.de», військовослужбовець Збройних сил України, загинув 26 травня 2022 року.

, український фотограф, відеограф із Мукачевого, один із засновників волонтерського проєкту «Chysto.de», військовослужбовець Збройних сил України, загинув 26 травня 2022 року. Дерех Віталій , український журналіст, кореспондент тернопільських видань, молодший сержант, командир протитанкого відділення 1 ОБрСпп ім. Івана Богуна Збройних сил України, загинув 28 травня 2022 року біля м. Попасна Луганської области внаслідок авіаційного удару.

, український журналіст, кореспондент тернопільських видань, молодший сержант, командир протитанкого відділення 1 ОБрСпп ім. Івана Богуна Збройних сил України, загинув 28 травня 2022 року біля м. Попасна Луганської области внаслідок авіаційного удару. Чубашев Олексій , український журналіст, воєнний кореспондент, автор та ведучий програми для військових «Рекрут.UA», екскерівник Армія FM, загинув на фронті 10 червня 2022 року під час оборони Сєвєродонецька.

, український журналіст, воєнний кореспондент, автор та ведучий програми для військових «Рекрут.UA», екскерівник Армія FM, загинув на фронті 10 червня 2022 року під час оборони Сєвєродонецька. Гуламов Абдулкарім (Карім) , український журналіст, телеведучий каналу М2, військовослужбовець, загинув 17 липня 2022 року, ймовірно, під обстрілом.

, український журналіст, телеведучий каналу М2, військовослужбовець, загинув 17 липня 2022 року, ймовірно, під обстрілом. Рачок Микола , український журналіст, автор матеріалів та редактор новин видання «InfoCar», загинув 21 липня 2022 року в бою з вагнерівцями.

, український журналіст, автор матеріалів та редактор новин видання «InfoCar», загинув 21 липня 2022 року в бою з вагнерівцями. Юрченко Олексій, український журналіст, оператор телеканалу «Прямий», військовослужбовець ЗСУ, загинув 8 вересня 2022 року піл час звільнення Балаклії Харківської області.

Журналісти, які зникли без вісти або статус яких не підтверджено:

Чеповий Володимир , український підприємець, журналіст і громадський діяч, засновник численних медіапроєктів, шеф-редактор журналу «Бізнес». З початком повномасштабної війни став добровольцем тероборони, Про його зникнення безвісти було повідомлено 22 червня 2022 року.

, український підприємець, журналіст і громадський діяч, засновник численних медіапроєктів, шеф-редактор журналу «Бізнес». З початком повномасштабної війни став добровольцем тероборони, Про його зникнення безвісти було повідомлено 22 червня 2022 року. Савоченко Олександр, український журналіст, військовослужбовець, працював на СТБ, в інформагентстві «Франс Прес» та на «Суспільному». За непідтвердженими даними, загинув 26 липня 2022 року в бою під Бахмутом (остаточної інформації щодо статусу загиблого або зниклого безвісти станом на 9.09.22 немає).

НСЖУ постійно наголошує на тому, що «журналісти – важливі». «Під час війни ці слова стають ще більш значущими: наші колеги не лише інформують людей про війну, а й по-суті збирають матеріали для майбутнього суду проти російських військових злочинців, – наголосив Сергій Томіленко. – На жаль, і самі журналісти часто стають жертвами воєнних злочинів».

НСЖУ ініціює створення спеціального трибуналу для покарання російських загарбників за вбивства журналістів в Україні. Спілка також наполягає на необхідності притягнення до відповідальності й російських пропагандистів, які активно розпалюють ворожнечу і ненависть до українців і всього українського.