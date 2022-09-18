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У Херсоні через ворожий обстріл загинула ціла родина

Дар'я Самборська
glavcom.ua
У Херсоні через ворожий обстріл загинула ціла родина
Снаряд влучив у землю поблизу багатоповерхових житлових будинків
ілюстративне фото

Російські загарбники у Херсоні вбили подружжя та двох їхніх дітей

У Херсоні ворожий снаряд влучив у землю поблизу багатоповерхових житлових будинків, а в епіцентрі вибуху опинилася родина. Від отриманих поранень загинули чоловік, жінка та їх двоє малолітніх дітей. Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.

За оперативною інформацією, загибле подружжя – колишні співробітники поліції. Обстріл житлового масиву здійснено зі сторони селища, яке перебуває під контролем військовослужбовців Збройних сил Росії та незаконних збройних формувань.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, напередодні ввечері у тимчасово окупованому Херсоні пролунали потужні вибухи. Після цього місцеві чули стрілянину. У Збройних силах України пояснили, що росіяни на окупованих територіях намагаються створити різні диверсії, щоб дискредитувати дії ЗСУ.

Також 16 вересня у Херсоні пролунали вибухи. Пропагандистські ЗМІ писали, що «впало не менше п'яти ракет».

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Теги: обстріл сім'я Херсон війна окупанти

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