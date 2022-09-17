Чотири покоління: в Ізюмі знайдено поховання цілої родини

На будинок, у якому жила родина, росіяни скинули авіабомбу, а потім прицільно добивали його з танка

Під час ексгумації тіл у нещодавно деокупованому Ізюмі знайшли поховання цілої родини, серед них – п’ятирічна дівчинка. Про це повідомила радниця Офісу президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дарія Герасимчук.

«Леся Столпакова, 5 рочків. Її росіяни убили 9 березня разом з мамою, татом та 8-річною сестричкою Сашою. Батьки Лесі загинули зовсім молоді. Сім'я жила щасливим спокійним життям, поки російські війська не прийшли убивати мирних українців», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що мамі Олені Столпаковій 1 лютого виповнилось тільки 31, татові Дмитру – 33. Вони були приватними підприємцями, продавали дитячий одяг та були власниками інтернет-магазину подарунків. Виховували двох донечок. (Для 8-річної Саші Дмитро був вітчимом, і у дівчинки інше прізвище, тому про її могилку стало відомо пізніше).

9 березня близько 7:00 на будинок по вул. Першотравневій росіяни скинули авіабомбу, а потім прицільно добивали його з танка, поки він остаточно не зруйнувався. Про це журналістам розповіли сусіди. Під завалами будинку загинули щонайменше 44 людини.

«Більшість загиблих ховалися в підвалі від російських обстрілів. За словами очевидців, їх завалило уламками. Сусіди навіть не могли допомогти вибратися через щільні обстріли російських військових. На кладовищі, де похована родина Столпакових, нарахували 445 могил. І це не єдине поховання в Ізюмі», – розповідає Герасимчук.

На момент авіаудару з ними у підвалі також перебували батьки Олени, її молодша сестра та бабуся. Загинуло чотири покоління однієї родини. За мить.

Загибла родина:

Столпакова Олеся Дмитрівна, 27.04.2016 р.н.;

Панюхно Олександра Антонівна, 22.08.2013 р.н.;

Столпакова Олена Олександрівна, 01.02.1991 р.н.;

Столпаков Дмитро Сергійович, 03.05.1988 р.н.

Батьки Олени:

Жихарьов Олександр Іванович, 04.01.1973 р.н.

Жихарьова Тетяна Євгенівна 16.01.1973 р.н.

Нагадаємо, у звільненому Ізюмі Харківської області виявлено масове поховання на понад 440 тіл.

Згодом стало відомо, що в Ізюмському районі Харківщино знайдено п’ять кладовищ, де поховані вбиті рашистами цивільні та військові. Кількість загиблих може перевищити Бучанську трагедію.