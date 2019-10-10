SkyUp запустить авіарейси до австрійського Зальцбурга взимку



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Вартість перельоту в обидва боки з Києва та назад складе від 6,4 тисячі гривень

Компанія SkyUp анонсувала запуск авіарейсів сполученням Київ-Зальцбург (Австрія). Рейси здійснюватимуться лише у грудні-січні 2019-2020 року.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що вартість перельоту в обидва боки з Києва та назад складе від 6,4 тисячі гривень.

При цьому придбати можна лише квитки в обидва боки (з поверненням назад за тиждень).

Також компанія запустила авіарейси до Турина, що також неподалік від Альп. Ціни на авіаквитки туди стартували від 1,5 тисячі гривень.

Раніше повідомлялося, що SkyUp почав продаж дешевих квитків на рейси Київ-Неаполь. Мінімальна ціна на перельоти в обидві сторони починається від 2492 грн (еквівалент 95 євро). Найдешевші авіаквитки включають перевезення тільки ручної поклажі з габаритами до 55х40х20 см і вагою до 7 кг.

Раніше повідомлялося, що Лоукостер SkyUp вирішила запустити рейс «Запоріжжя - Шарджа» з 25 жовтня.

Крім того лоукостер з жовтня почне літати до Шрі-Ланки. Дозвіл набув чинності з 1 жовтня 2019 року та діятиме необмежений час. Авіарейси компанія буде здійснювати двічі на тиждень на регулярній основі

Слід нагадати, що SkyUp відкрив новий рейс в Італію.Перший рейс запланований на 12 грудня і виконуватимуться щочетверга та щонеділі. А мінімальна вартість квитків – від 1416 гривень в один бік без врахування багажу.