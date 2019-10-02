SkyUp у листопаді почне літати зі Львова до Парижа



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Регулярні польоти до столиці Франції розпочнуться 9 листопада

Українська авіакомпанія SkyUp від 9 листопада відкриває регулярні польоти за маршрутом Львів-Париж-Львів. Про це в середу, 2 жовтня, повідомила прес-служба перевізника.

Рейси виконуватимуться по середах і суботах, вартість білета в один кінець - від 1425 грн без багажу.

Раніше повідомлялося, що SkyUp почав продаж дешевих квитків на рейси Київ-Неаполь. Мінімальна ціна на перельоти в обидві сторони починається від 2492 грн (еквівалент 95 євро). Найдешевші авіаквитки включають перевезення тільки ручної поклажі з габаритами до 55х40х20 см і вагою до 7 кг.

Раніше повідомлялося, що Лоукостер SkyUp вирішила запустити рейс «Запоріжжя - Шарджа» з 25 жовтня.

Крім того лоукостер з жовтня почне літати до Шрі-Ланки. Дозвіл набув чинності з 1 жовтня 2019 року та діятиме необмежений час. Авіарейси компанія буде здійснювати двічі на тиждень на регулярній основі

Слід нагадати, що SkyUp відкрив новий рейс в Італію.Перший рейс запланований на 12 грудня і виконуватимуться щочетверга та щонеділі. А мінімальна вартість квитків – від 1416 гривень в один бік без врахування багажу.