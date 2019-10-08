SkyUp у листопаді запустить додаткові рейси з Києва у Львів і Запоріжжя



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У систему бронювання додаткові рейси внесені тільки на листопад

Авіакомпанія SkyUp збільшить частоту польотів на внутрішніх рейсах із Києва у Львів та Запоріжжя у листопаді 2019 року.

Про це свідчить оновлена інформація у системі бронювання авіаперевізника, передає avianews.com.

Зазначається, що авіакомпанія на рейсі Київ-Запоріжжя буде виконувати 6 польотів на тиждень замість раніше анонсованих 4.

Щодо рейсу Київ-Львів, то частота польотів становитиме 5 рейсів на тиждень замість раніше анонсованих 4.

«На момент підготовки матеріалу в SkyUp не змогли уточнити, чи є це збільшення тимчасовим, чи буде на постійній основі. У систему бронювання додаткові рейси внесені тільки на листопад», - пише avianews.com.

Раніше повідомлялося, що SkyUp почав продаж дешевих квитків на рейси Київ-Неаполь. Мінімальна ціна на перельоти в обидві сторони починається від 2492 грн (еквівалент 95 євро). Найдешевші авіаквитки включають перевезення тільки ручної поклажі з габаритами до 55х40х20 см і вагою до 7 кг.

Раніше повідомлялося, що Лоукостер SkyUp вирішила запустити рейс «Запоріжжя - Шарджа» з 25 жовтня.

Крім того лоукостер з жовтня почне літати до Шрі-Ланки. Дозвіл набув чинності з 1 жовтня 2019 року та діятиме необмежений час. Авіарейси компанія буде здійснювати двічі на тиждень на регулярній основі

Слід нагадати, що SkyUp відкрив новий рейс в Італію.Перший рейс запланований на 12 грудня і виконуватимуться щочетверга та щонеділі. А мінімальна вартість квитків – від 1416 гривень в один бік без врахування багажу.