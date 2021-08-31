В Італії з вікна лікарні викинулася українка

Жінка раптово підійшла до вікна і стрибнула з нього

Лікарі повідомили, що перед самогубством українка ні на що не скаржилася

В італійському Неаполі загинула 34-річна українка. За інформацією місцевих ЗМІ, жінка вистрибнула з вікна четвертого поверху лікарні і померла на місці від отриманих травм. Деталі трагедії повідомили у виданні ilmattino.it.

Зазначається, що тіло жінки було виявлене пізно ввечері 29 серпня на вулиці Джованні Нінні, біля лікарні.

З'ясувалося, що кілька днів тому жінці зробили операцію з видалення катаракти. Операція пройшла успішно і пацієнтку помістили в офтальмологічне відділення для спостереження.

Лікарі повідомили, що українка ні на що не скаржилася.

Як розповіли її сусіди по палаті, напередодні вона вела себе спокійно і ніяких ознак душевної тривоги у неї не спостерігалося, сусідам по палаті на проблеми не скаржилася.

«Вона раптово підійшла до вікна, відкрила його і зістрибнула вниз», –- йдеться в повідомленні.

Поліція Неаполя почала розслідування за фактом смерті українки. Зараз проводиться допит лікарів та інших пацієнтів.

Також ведеться пошук родичів загиблої. За попередньою версією поліції, жінка вчинила самогубство. Що могло стати причиною для такого кроку, з'ясовується.

Раніше також повідомлялося, що у Росії породілля викинула з вікна чужу дитину.