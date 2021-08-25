У Києві напівголий чоловік заліз на будівельний кран і зірвався (відео)

Чоловік повис на руках на краю конструкції крана

Потерпілий госпіталізований до лікарні

На будівельному майданчику на вулиці Польовій у Солом’янському районі Києва чоловік виліз на будівельний кран, а потім зірвався, коли намагався спуститися. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Чоловік сидів на краю конструкції, а потім повис на руках. Із одягу на ньому була лише спідня білизна.

Згодом чоловік почав спускатися по тросах і зірвався.

Наразі він госпіталізований до лікарні.

Як повідомлялося, 24 серпня ввечері на вулиці Оноре де Бальзака в Деснянському районі Києва (житловий масив Троєщина) з вікна багатоповерхівки випала жінка.