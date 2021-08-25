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    У Києві напівголий чоловік заліз на будівельний кран і зірвався (відео)

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    Чоловік повис на руках на краю конструкції крана - У Києві напівголий чоловік заліз на будівельний кран і зірвався (відео)
    Чоловік повис на руках на краю конструкції крана
    Фото: скріншот із відео

    Потерпілий госпіталізований до лікарні

    На будівельному майданчику на вулиці Польовій у Солом’янському районі Києва чоловік виліз на будівельний кран, а потім зірвався, коли намагався спуститися. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Чоловік сидів на краю конструкції, а потім повис на руках. Із одягу на ньому була лише спідня білизна.

    Згодом чоловік почав спускатися по тросах і зірвався.

    Наразі він госпіталізований до лікарні.

    Як повідомлялося, 24 серпня ввечері на вулиці Оноре де Бальзака в Деснянському районі Києва (житловий масив Троєщина) з вікна багатоповерхівки випала жінка.

    Теги: Київ будівництво самогубство
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    У Києві напівголий чоловік заліз на будівельний кран і зірвався (відео)