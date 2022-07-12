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    Події в Україні

    Жителька Івано-Франківська сяде в тюрму за возвеличення Леніна та Сталіна

    Жителька Івано-Франківська сяде в тюрму за возвеличення Леніна та Сталіна
    фото: Укрінформ

    Жінка популяризувала ідеї відродження та відновлення СРСР

    Обласна прокуратура Івано-Франківська засудили до п’яти років позбавлення волі уродженку Росії за пропаганду комуністичного режиму. Про це повідомляє пресслужба відомства.

    «За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Івано-Франківської обласної прокуратури уродженку РФ визнано винною у пропаганді та публічному використанні символіки комуністичного тоталітарного режиму ( ч. 1, 2 ст. 436-1 КК України). Вироком суду їй призначено покарання у виді п'яти років позбавлення волі», – йдеться у повідомленні.

    У суді прокурор довів, що обвинувачена упродовж 2019-2022 років у забороненій соціальній мережі «Вконтакте» систематично поширювала, а також публічно використовувала матеріали із зображенням символіки комуністичного тоталітарного режиму.

    Вона популяризувала ідеї відродження та відновлення СРСР та виправдовувала злочинний режим, звеличувала Леніна та Сталіна.

    За висновками судово-лінгвістичної експертизи, такими дописами вона пропагувала комуністичний тоталітарний режим.

    Прихильниця радянського союзу з 2015 року набула громадянство України та проживала в місті Івано-Франківську.

    Нагадаємо, СБУ викрила на державній зраді помічника народного депутата. Також слідчі ДБР виявили у харківського посадовця документи громадянина РФ.

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    Теги: росія окупанти прокуратура суд війна Україна Івано-Франківськ тюрьма державна зрада окупація #stoprussia
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    Жителька Івано-Франківська сяде в тюрму за возвеличення Леніна та Сталіна