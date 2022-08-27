У Києві спалахнула масштабна пожежа (відео)
Інформації про жертви та постраждалих на цей час немає
У Києві на Проспекті Соборності спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, публікуючи відео від очевидців.
«Біля житлового комплексу Комфорт-Таун, на Проспекті Соборності сталася масштабна пожежа, горять гаражі, можливо, і чиїсь автомобілі», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що машини не постраждали.
До слова, раніше на Миколаївщині виникла пожежа у заповідному Андріївському урочищі.
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