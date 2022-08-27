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У Києві спалахнула масштабна пожежа (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Києві спалахнула масштабна пожежа (відео)
У Києві спалахнула масштабна пожежа
фото: Реальний Київ

Інформації про жертви та постраждалих на цей час немає

У Києві на Проспекті Соборності спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, публікуючи відео від очевидців.

«Біля житлового комплексу Комфорт-Таун, на Проспекті Соборності сталася масштабна пожежа, горять гаражі, можливо, і чиїсь автомобілі», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що машини не постраждали.

До слова, раніше на Миколаївщині виникла пожежа у заповідному Андріївському урочищі. 

 

Теги: Київ пожежа

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