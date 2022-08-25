Українські ліси – у приватні руки? Уряд під час війни підготував скандальне рішення

Замість 24 обласних управлінь лісового та мисливського господарства буде дев’ять, які підпорядкує собі новостворене підприємство «Ліси України»

Уже цієї п’ятниці, 26 серпня, Кабінет міністрів має намір розглянути постанову «Деякі питання реформування управління лісової галузі». Про це «Главкому» повідомили джерела, обізнані з підготовкою цього питання.

Урядовий проєкт документа передбачає ліквідацію 24 обласних управлінь лісового та мисливського господарства, які підпорядковані Державному агентству лісових ресурсів. На їхньому місці з’являться дев’ять міжрегіональних терорганів Держагентства з центрами у містах Рівне, Львів, Хмельницький, Вінниця, Житомир, Чернігів, Харків, Дніпро і Миколаїв.

Ноу-хау напрацювань Кабміну стане створення нового державного підприємства «Ліси України». Це буде акціонерне товариство, 100% акцій якого належатимуть державі. Також «Ліси України», згідно з проєктом постанови, заборонять виставляти на приватизацію.

Що цікаво: ДП «Ліси України» буде правонаступником майна, прав та обов’язків суб’єктів господарювання, які перебувають у сфері управління Державного агентства лісових ресурсів, що реорганізуються. Це означає новостворене підприємство контролюватиме дев’ять міжрегіональних терорганів Державного агентства лісових ресурсів, які хочуть створити на базі 24 обласних управлінь.

Далі більше – за задумом урядовців, у розпорядження ДП «Ліси України» переходить право постійного користування земельними ділянками лісогосподарського призначення. Також нова «депешка» стане правонаступником договорів довгострокового та короткострокового тимчасового користування лісами, лісових сервітутів, договорів про умови ведення мисливського господарства суб’єктів господарювання та сертифікатів ведення лісового господарства PEFC та FSC суб’єктів господарювання, які перебувають у сфері управління Держагентства, що реорганізуються.

Разом з тим, наміри Кабміну повністю виходять за межі «Закону про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації деяких питань примусового відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану». Цей документ Верховна Рада ухвалила 15 серпня 2022 року. У ньому є норма, яка під час воєнного стану і протягом одного року з дня його припинення або скасування, забороняє «реорганізацію, корпоратизацію державних унітарних комерційних підприємств, які перебувають у сфері управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, а також реорганізацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства».

Скріншот із закону, ухваленого парламенту

Станом на 16 серпня Закон направлено на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Як повідомляв «Главком», вигодонабувачем змін у лісовому господарстві окремі депутати називають українського мільярдера Леоніда Юрушева, тестя колишнього голови Черкаської облдержадміністрації та екснардепа Олександра Скічка.

Крім цього, у крісло керівника ДП «Ліси України» «сватають» заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Сергія Власенка. Посаду в Міндовкілля Власенко отримав в червні 2022 року. До цього, ще в уряді Олексія Гончарука півроку працював заступником голови Держлісагентства. Саме за його роботи на цій посаді ЗМІ знайшли у його власності 20 ділянок елітної землі на Київщині, придбані в червні 2018 року.

Як писали ЗМІ, призначення Власенка в уряд лобіював мільярдер Леонід Юрушев.