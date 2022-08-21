Окопи рашистів в Рудому лісі. Туроператор висунув незвичну пропозицію

Вибухотехніки перевірили місцевість на наявність мін

Окопи, які вирили російські загарбники у Рудому лісі, член громадської ради з управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко пропонує перетворити на меморіал. Про це він повідомив у Facebook.

«А я наполягаю на гострій необхідності меморіалізації цих окопів та їхньому збереженні. Бо ще десятки років їх треба буде демонструвати людям зі всього світу, постійно нагадуючи, що є в світі країна терорист. Це не можна забувати, цьому не можна дозволити стертися», – повідомив Ємельяненко.

За його словами «іноземців, що перебувають в Києві вже просять відвезти їх в Чорнобиль, щоб встигнути побачити на власні очі цей доказ першого в світі ядерного тероризму з боку Росії».

Він також зазначив, що наразі рівень радіації в цих окопах вже значно знизився. А все, що росіяни підняли на поверхню, змито зливами назад у ґрунти.

Ємельяненко додав, що вибухотехніки перевірили місцевість на наявність мін, тепер можна безпечно дістатися самих окопів.

Як відомо, у перший день повномасштабної війни російські окупанти захопили Чорнобильську АЕС. Станція була під контролем російських окупантів понад місяць – з 24 лютого до 31 березня, коли війська покинули майданчик ЧАЕС. Увесь цей час усі об’єкти ДСП «Чорнобильська АЕС» та об’єкти, розташовані в Зоні відчуження, перебували під контролем військових РФ.

На станції було 500 російських солдатів та 50 одиниць важкої техніки. Окупанти будували фортифікаційні споруди просто в Рудому лісі – найзабрудненішому в усій Зоні відчуження – і, ймовірно, дістали значні дози опромінення. Російських солдатів згодом намагалися врятувати від негативних наслідків радіації в білоруському медзакладі.