В Івано-Франківську лікарні з хворими на Covid-19 заповнені на 80%



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У медзакладах, що розраховані на 380 ліжок, перебувають 297 пацієнтів з Covid-19

Протягом останнього тижня заповненість ліжок в двох лікарнях становить 80-83%, – Бойко

В Івано-Франківську лікарні, які приймають хворих із підозрою на Covid-19, заповнені на 80%. Про повідомила начальниця управління охорони здоров’я в міській раді Марія Бойко на оперативній нараді .

«Заповненість ліжок в двох лікарнях становить 80-83%. Це вже у нас так триває протягом останнього тижня», –зазначила Бойко.

За словами чиновниці, в медзакладах, де лікуються хворі з Covid-19, перебувають 297 пацієнтів. «Загалом в місті розгорнуті 380 ліжок. За добу поступили близько 30 пацієнтів з пневмоніями, в реанімаціях двох лікарень перебувають 15 осіб. В дитячій міській лікарні з підозрами на пневмонію госпіталізовані 8 дітей», – поінформувала Бойко.

«За останній тиждень кількість дітей, хворих на ГРВІ збільшилась. Якщо минуло того тижня їх було 20, то на сьогодні в лікарні перебувають 35 дітей», – зауважила Бойко.

В Івано-Франківську хворих з підозрою на Covid-19 приймають дві лікарні – Центральна міська клінічна лікарня та міська клінічна лікарня №1.

Як повідомлялося, з 7 вересня Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області перебувають в «червоній» карантинній зоні.

Нагадаємо, в Україні станом на 8 вересня виявлено ще 2411 людей, які захворіли на Covid-19. Це на 237 випадків більше, ніж днем раніше (2174). Одужали за минулу добу – 940 (днем раніше – 379), померли – 57 (31). Загалом від початку пандемії в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 140479 людей, одужали 63546 осіб, летальних випадків – 2934.