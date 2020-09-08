Медичний колапс? Влада Києва назвала кількість вільних ліжок для хворих на Covid-19



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У Києві на 51% заповнені лікарняні ліжка, визначені для хворих з коронавірусною інфекцією Фото kiev.klichko.org

51% місць у лікарнях, визначених для пацієнтів з коронавірусом, заповнені хворими

Заповнення ліжок у київських лікарнях першої і другої хвилі, визначених для надання допомоги хворим на коронавірусну інфекцію, складає 51%. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомила заступниця Директора департаменту охорони здоров’я Київської міської держадміністрації Галина Зборомирська. За її словами, у столичних лікарнях для хворих на Covid-19 виділено 1995 ліжок. Серед них 126 ліжок для дітей і 28 для вагітних.

Як повідомляв «Главком», на початку вересня міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що коронавірусні лікарні у Києві заповнені на 54%.

Нагадаємо, від початку епідемії у Києві підтверджено 15511 випадків захворювання на Covid-19. За минулу добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 235 осіб.

За словами голови Управління Держпродспоживслужби у столиці Олега Рубана, посилити карантин можуть, якщо завантаження ліжкового фонду перевищуватиме 75%.