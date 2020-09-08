Вінниця продовжує перебувати у «жовтій» карантинній зоні



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У місті показник захворювання у два з половиною рази перевищує базовий

Завантаженість ліжок у міській клінічній лікарні №1, з розрахунку хворих на Covid-19 і підозри, складає 77 %. Триває робота над розгортанням додаткових ліжок.

«Щодо динаміки виявлення випадків захворювання на Covid-19, на жаль, по Вінниці цей показник вищий, ніж по Україні. За нормативними показниками має реєструватися не більше 148 хворих за 14 днів, у нас за два тижні зареєстровано 376 хворих. Це у 2,5 рази вище, ніж нормативний показник. Щодо летальності, то у Вінниці вона складає 2,1 % – це на рівні України», – каже заступниця директора департаменту охорони здоров’я міської ради Світлана Стефанкова.

Разом з тим у Вінниці спостерігається зростання кількості вінничан, які одужали. Наразі їх 72 % від захворілих. Цей показник значно перевищив загальноукраїнський, який складає майже 46 %.

«Враховуючи високу завантаженість ліжок у МКЛ №1 на сьогодні ми працюємо над розгортанням додаткових ліжок у міських закладах охорони здоров’я. Продовжується робота з контактними і підозрами. Під контролем сімейних лікарів перебуває 930 осіб. Зняті з обліку після проходження двотижневої самоізоляції та не захворіли 3434 особи. Досить інтенсивно працюють мобільні бригади. Вони здійснили вже більше 13 тисяч виїздів і відібрали 26 161 зразок», – зазначила Світлана Стефанкова.

Заклади охорони здоров’я забезпечені засобами індивідуального захисту, деззасобами, медикаментами. Стан забезпеченості знаходиться під постійним динамічним контролем

У Вінниці з початку епідемії лабораторно підтверджено 2200 випадків інфікування коронавірусом. Одужало 1576 (71,6 %). Померло 46 вінничан. Продовжують хворіти 578 пацієнтів, з них 89 % лікуються амбулаторно і 11 % - на стаціонарному лікуванні. У міській клінічній лікарні №1 – 68 хворих вінничан, у Вінницькій ЦРКЛ – 7 хворих, у Дитячій інфекційній лікарні – 3 хворих, у Калинівській ЦРЛ – 1, Козятинській ЦРЛ – 2, Барській ЦРЛ – 3, Шаргородській ЦРЛ – 1.