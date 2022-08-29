Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

В Івано-Франківську повністю відновлено централізоване включення сирен

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
В Івано-Франківську повністю відновлено централізоване включення сирен
фото з відкритих джерел

Частково все ще є неполадки в подачі сигналів повітряної тривоги в Тисменицькому, Городенківському, Тлумацькому та Снятинському районах

В Івано-Франківську повністю відновлено централізоване включення сирен. Про це інформує очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Частково все ще є неполадки в подачі сигналів повітряної тривоги в Тисменицькому, Городенківському, Тлумацькому та Снятинському районах.

Над усуненням цих проблем продовжує працювати аварійна бригада. Найближчим часом всі неполадки будуть відремонтовані.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині вийшла з ладу система оповіщення про повітряні тривоги, тому сирени вмикали вручну, що вимагає більше часу.

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З 1 серпня наземний громадський транспорт у Києві зупиняється на час повітряної тривоги
Зупинки транспорту під час сирени не буде? Кличко розгляне петицію
25 серпня, 11:21
Загроза ракетного удару по території України
В Україні знову лунають сирени
8 серпня, 10:17
Якщо раніше при перших звуках сирен всі бігли в найближче укриття, то зараз навіть не пришвидшують крок
Чому українці перестали реагувати на сирени? Психологиня пояснила тенденцію знецінювання загрози
25 серпня, 02:28

Суспільство

В Івано-Франківську повністю відновлено централізоване включення сирен
В Івано-Франківську повністю відновлено централізоване включення сирен
Горіховий Спас: що категорично не можна робити
Горіховий Спас: що категорично не можна робити
Поблизу Тернополя тривають відновлювальні роботи – «Укрзалізниця»
Поблизу Тернополя тривають відновлювальні роботи – «Укрзалізниця»
Голова «Нафтогазу» радить запасатися ковдрами: узимку в оселях буде холодніше
Голова «Нафтогазу» радить запасатися ковдрами: узимку в оселях буде холодніше
29 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
29 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
На Закарпатті загорівся торговий центр (відео)
На Закарпатті загорівся торговий центр (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
201K
Путін зазнав абсолютного провалу у війні з Україною, – Forbes
91K
На Волині та Рівненщині прогриміли вибухи (відео)
75K
Як Путін засекретить втрати російської армії: військовий експерт розкрив карти
41K
В окупованому Криму знову пролунали вибухи (відео)
41K
Загроза аварії на ЗАЕС: які території може накрити радіаційна хмара
15K
Генерал Марченко пояснив, чому звільнення Херсона буде «непростим завданням»

Новини

Українські воїни знищили розвідгрупу окупантів на Херсонщині
27 серпня, 07:16
Литва купить безпілотники-камікадзе для ЗСУ 
26 серпня, 20:59
Візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС: The Wall Street Journal дізнався дату 
26 серпня, 20:29
В Україну прибула перша партія листів від військовополонених
26 серпня, 20:21
Російський опозиціонер пояснив, чому в оточенні Путіна нема жодної притомної людини 
26 серпня, 19:54
Окупанти хочуть спровокувати аварію на Запорізькій АЕС з викидом радіації – «Енергоатом»
26 серпня, 18:49

Прес-релізи

На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
25 серпня, 16:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту