Частково все ще є неполадки в подачі сигналів повітряної тривоги в Тисменицькому, Городенківському, Тлумацькому та Снятинському районах

В Івано-Франківську повністю відновлено централізоване включення сирен. Про це інформує очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Частково все ще є неполадки в подачі сигналів повітряної тривоги в Тисменицькому, Городенківському, Тлумацькому та Снятинському районах.

Над усуненням цих проблем продовжує працювати аварійна бригада. Найближчим часом всі неполадки будуть відремонтовані.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині вийшла з ладу система оповіщення про повітряні тривоги, тому сирени вмикали вручну, що вимагає більше часу.