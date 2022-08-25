Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Чому українці перестали реагувати на сирени? Психологиня пояснила тенденцію знецінювання загрози

Надія Карбунар
glavcom.ua
Чому українці перестали реагувати на сирени? Психологиня пояснила тенденцію знецінювання загрози
Якщо раніше при перших звуках сирен всі бігли в найближче укриття, то зараз навіть не пришвидшують крок
фото: bbc.com

«Наша психіка робить все, щоби ми вижили»

Повномасштабна війна в Україні триває уже пів року, тож інформація про неї перейшла зараз із «центрального флангу» мозку в інші ділянки: для когось вона стала просто тлом. Тому важливо утриматися від знецінювання, адже реакція на воєнні дії зараз є індивідуальною і залежить від психологічного узору особистості, досвіду, місця проживання тощо. Про це у коментарі «Главкому» розповіла психотерапевтка Марія Фабричева.

«Наша психіка влаштована так, що може адаптуватися і витісняти якісь речі. Вона робить все, аби людина змогла вижити. Отже, люди з війни потроху почали переключатися на інші речі: готуватися до зими (що також важливо для виживання), до початку навчального року. При цьому ми розуміємо, що людині «повертає пам'ять» звук сирени чи приліт. На жаль, окупанти поки не дають нам забути, що йде війна. Проте можна бути не на 100% включеним у війну», – пояснює психотерапевтка.

За словами Марії Фабричевої, якщо раніше при перших звуках сирен всі бігли в найближче укриття, то зараз навіть не пришвидшують крок, якщо чують сирену. Філософія і аргументи тут у кожного свої. Одні вмикають об’єктивне мислення: звертають увагу на стан багатьох укриттів і стверджують, що їм вдома, між двома стінами, спокійніше. У других вмикається безтурботність і навіть магічне мислення – вони кажуть: «Я вірю у ППО». Треті взагалі впадають у фаталізм і вирішують для себе: «Буду як буде, долю не зміниш». Звісно, є і структурні люди, які звикли слідувати правилам – вони кожного разу, як було рекомендовано, ідуть у безпечне місце.

Звісно, це не стосується мешканців прифронтових районів, які постійно обстрілюються.

Раніше психологи розповіли, як подолати емоційне оніміння під час війни. 

Крім того, психолог розповіла, як подолати тривожність під час війни. Вона порадила кілька методів, що можуть полегшити цей стан.

Читайте також:

Теги: здоров'я війна українці психологія тривога

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські правителі дуже часто мали психічні відхилення
Психічний розлад Путіна
22 липня, 19:33
Проблеми з психічним здоров'ям українців можуть загострюватися через війну   
Як розпізнати, що потрібен психолог. МОЗ назвав «червоні прапорці»
15 серпня, 10:25
Єнін розповів, що відбувається у катівнях на окупованих територіях
Психологічний тиск, побиття та розстріли: МВС повідомило що відбувається у російських катівнях
4 серпня, 04:58

Суспільство

Чому українці перестали реагувати на сирени? Психологиня пояснила тенденцію знецінювання загрози
Чому українці перестали реагувати на сирени? Психологиня пояснила тенденцію знецінювання загрози
У Маріупольському районі партизани підняли прапор України (відео)
У Маріупольському районі партизани підняли прапор України (відео)
25 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
25 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Покарання за мову. Окупанти викинули посеред поля дитину з мішком на голові
Покарання за мову. Окупанти викинули посеред поля дитину з мішком на голові
Привітання Залужного: соцмережі помітили цікаву деталь
Привітання Залужного: соцмережі помітили цікаву деталь
Скільки українців добре ставляться до росіян: результати опитування
Скільки українців добре ставляться до росіян: результати опитування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
77K
Київська влада розглядає варіанти примусової евакуації мешканців окремих районів
74K
Банкова відреагувала на цинічне вітання Лукашенка для українців
73K
ЗМІ назвали найдорожчу втрату путінської армії
57K
Радбез ООН провів засідання у зв'язку із ситуацією на Запорізькій АЕС
57K
Привітання Залужного: соцмережі помітили цікаву деталь
55K
Війна вступає в нову фазу, Україна перебирає на себе ініціативу – WSJ

Новини

Що увійде в рекордний пакет допомоги від США: деталі
Вчора, 20:58
Путін вирішив купувати українських школярів на загарбаних територіях 
Вчора, 18:05
Наша «Мрія»: приголомшливі кадри із Дня Незалежності-2021 (відео)
Вчора, 14:49
Посол Швейцарії підбив фінансовий підсумок конференції з відновлення України в Лугано
Вчора, 08:07
Пів року війни: окупанти зазнають втрат на всіх напрямках
Вчора, 07:27
Погода буде святковою: прогноз на День Незалежності
23 серпня, 18:23

Прес-релізи

Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
22 серпня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту