Зупинка транспорту під час сирени в Києві. Комісія ухвалила рішення

З 1 серпня наземний громадський транспорт у Києві зупиняється на час повітряної тривоги

​Комісія Київради підтримала петицію про скасування зупинки громадського транспорту під час тривог

Постійна комісія Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами підтримала петицію щодо скасування рішення Ради оборони Києва про зупинку роботи громадського транспорту під час повітряної тривоги. Про це повідомляє громадська ініціатива «Пасажири Києва» у Facebook.

«Перша перемога «Пасажирів Києва»! Транспортна комісія Київради підтримала петицію про скасування рішення щодо зупинки громадського транспорту під час повітряної тривоги і передає її на розгляд Кличку – меру. Очікуємо на його підтримку позиції громади», – йдеться в повідомленні.

На сторінці зазначається, що це рішення не покращує безпеку та має багато негативних соціальних та економічних наслідків, спрацювали.

Нагадаємо, 1 серпня КМДА оголосила, що тепер у Києві наземний громадський транспорт зупинятиметься на час повітряної тривоги. Пасажири мають залишити салон і пройти до найближчого укриття. Метрополітен, як і раніше, під час повітряної тривоги не здійснюватиме перевезення наземними ділянками та зупинятиме роботу станцій відкритого типу.

Проте не всім це рішення сподобалось. Петиція щодо скасування рішення Ради оборони Києва про зупинку роботи громадського транспорту під час повітряної тривоги набрала необхідних 6000 голосів. Тепер це звернення громадськості має розглянути мер столиці Віталій Кличко.