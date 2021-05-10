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    В Івано-Франківську стартували безкоштовні екскурсії

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    В Івано-Франківську стартували безкоштовні екскурсії - В Івано-Франківську стартували безкоштовні екскурсії
    В Івано-Франківську стартували безкоштовні екскурсії

    Цьогоріч запланували провести 23 екскурсії

    9 травня в Івано-Франківську відновили безкоштовні екскурсії містом. Про це інформує Департамент інвестиційної політики Івано-Франківської міської ради.

    Екскурсію по вулиці Чорновола провів екскурсовод Андрій Костишин.

    Приблизно 100 мешканців та гостей міста прийшли, щоб дізнатися таємниці однієї з центральних вулиці міста – вулиці Чорновола.

    «Дякуємо екскурсоводу Андрію Костишину за активну підтримку наших ініціатив, любов до історії Івано-Франківська та вміння ділитися своїми знаннями у найцікавіший спосіб», – йдеться в повідомленні.

    Цьогоріч запланували провести 23 екскурсії. Частина екскурсій буде за попередньою онлайн-реєстрацією, посилання на яку буде оприлюднено за 6 днів до екскурсії (щопонеділка) на офіційних сторінках організаторів.

    Подаємо графік наступних екскурсій:

    • Богдан Семків 16.05 «Третє місто Галичини»
    • Тетяна Воскобойнікова 23.05 «Романтичний Франківськ»
    • Мирослава Нодь 30.05 Оглядова екскурсія англійською мовою
    • Петро Гаврилишин 06.06 «Станиславів: життя міста між двома світовими війнами»
    • Іван Бондарев 13.06 «Добра енергія Франківська»
    • Наталія Гугіль 20.06 «Від сонячного Станіславова до теплого Франківська»
    • Віталія Мелешко 27.06 Театралізована екскурсія (обов’язкова реєстрація)
    • Людмила Жирак 04.07 «Вечірні вогні Івано-Франківська» (початок о 22.00)
    • Роман Чорненький 11.07 Автобусна екскурсія «Навколо Івано-Франківська» (обов’язкова реєстрація)
    • Валентина Мельник 18.07 «Станіславів з присмаком авантюр, курйозних пригод та пікантних трафунків»
    • Тарас Маланюк 25.07 «Станіславів – столиця ЗУНР»
    • Ярослав Коретчук 01.08 «ОУН та УПА в Станіславові»
    • Анна Гаранжа 08.08 оглядова екскурсія польською мовою
    • Ірина Дарвай 15.08 «Івано-Франківськ – місто для дітей» (обов’язкова реєстрація)
    • Рената Налисник 22.08 «Promprylad.Renovation» (обов’язкова реєстрація)
    • Євген Хімейчук 29.08 Велоекскурсія муралами міста (обов’язкова реєстрація)
    • Кристина Тимошів 05.09 «Жіноче обличчя Станіславова»
    • Марія Козакевич 12.09 «Відкриваючи двері – відкриваємо місто»
    • Ольга Сливоцька 19.09 «Про що б розповіли пам’ятники Івано-Франківська?»
    • Ірина Фіщук 26.09 «Гастромандрівка Франківськом» (обов’язкова реєстрація)
    • Юрій Дем’янів 03.10 «Станіславів у роки Другої світової війни»
    • Леся Зьола 10.10 «Закулісся Франківського драмтеатру» (обов’язкова реєстрація)
    Теги: туризм Івано-Франківськ місто реєстрація столиця
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