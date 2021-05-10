В Івано-Франківську стартували безкоштовні екскурсії

Цьогоріч запланували провести 23 екскурсії

9 травня в Івано-Франківську відновили безкоштовні екскурсії містом. Про це інформує Департамент інвестиційної політики Івано-Франківської міської ради.

Екскурсію по вулиці Чорновола провів екскурсовод Андрій Костишин.

Приблизно 100 мешканців та гостей міста прийшли, щоб дізнатися таємниці однієї з центральних вулиці міста – вулиці Чорновола.

«Дякуємо екскурсоводу Андрію Костишину за активну підтримку наших ініціатив, любов до історії Івано-Франківська та вміння ділитися своїми знаннями у найцікавіший спосіб», – йдеться в повідомленні.

Цьогоріч запланували провести 23 екскурсії. Частина екскурсій буде за попередньою онлайн-реєстрацією, посилання на яку буде оприлюднено за 6 днів до екскурсії (щопонеділка) на офіційних сторінках організаторів.

Подаємо графік наступних екскурсій: