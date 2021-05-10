В Івано-Франківську стартували безкоштовні екскурсії
Цьогоріч запланували провести 23 екскурсії
9 травня в Івано-Франківську відновили безкоштовні екскурсії містом. Про це інформує Департамент інвестиційної політики Івано-Франківської міської ради.
Екскурсію по вулиці Чорновола провів екскурсовод Андрій Костишин.
Приблизно 100 мешканців та гостей міста прийшли, щоб дізнатися таємниці однієї з центральних вулиці міста – вулиці Чорновола.
«Дякуємо екскурсоводу Андрію Костишину за активну підтримку наших ініціатив, любов до історії Івано-Франківська та вміння ділитися своїми знаннями у найцікавіший спосіб», – йдеться в повідомленні.
Цьогоріч запланували провести 23 екскурсії. Частина екскурсій буде за попередньою онлайн-реєстрацією, посилання на яку буде оприлюднено за 6 днів до екскурсії (щопонеділка) на офіційних сторінках організаторів.
Подаємо графік наступних екскурсій:
- Богдан Семків 16.05 «Третє місто Галичини»
- Тетяна Воскобойнікова 23.05 «Романтичний Франківськ»
- Мирослава Нодь 30.05 Оглядова екскурсія англійською мовою
- Петро Гаврилишин 06.06 «Станиславів: життя міста між двома світовими війнами»
- Іван Бондарев 13.06 «Добра енергія Франківська»
- Наталія Гугіль 20.06 «Від сонячного Станіславова до теплого Франківська»
- Віталія Мелешко 27.06 Театралізована екскурсія (обов’язкова реєстрація)
- Людмила Жирак 04.07 «Вечірні вогні Івано-Франківська» (початок о 22.00)
- Роман Чорненький 11.07 Автобусна екскурсія «Навколо Івано-Франківська» (обов’язкова реєстрація)
- Валентина Мельник 18.07 «Станіславів з присмаком авантюр, курйозних пригод та пікантних трафунків»
- Тарас Маланюк 25.07 «Станіславів – столиця ЗУНР»
- Ярослав Коретчук 01.08 «ОУН та УПА в Станіславові»
- Анна Гаранжа 08.08 оглядова екскурсія польською мовою
- Ірина Дарвай 15.08 «Івано-Франківськ – місто для дітей» (обов’язкова реєстрація)
- Рената Налисник 22.08 «Promprylad.Renovation» (обов’язкова реєстрація)
- Євген Хімейчук 29.08 Велоекскурсія муралами міста (обов’язкова реєстрація)
- Кристина Тимошів 05.09 «Жіноче обличчя Станіславова»
- Марія Козакевич 12.09 «Відкриваючи двері – відкриваємо місто»
- Ольга Сливоцька 19.09 «Про що б розповіли пам’ятники Івано-Франківська?»
- Ірина Фіщук 26.09 «Гастромандрівка Франківськом» (обов’язкова реєстрація)
- Юрій Дем’янів 03.10 «Станіславів у роки Другої світової війни»
- Леся Зьола 10.10 «Закулісся Франківського драмтеатру» (обов’язкова реєстрація)