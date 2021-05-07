На столичному Подолі встановлять ще понад сотню камер відеонагляду

За три роки у Києві встановили понад 6 тисяч камер відеонагляду

У Подільському районі Києва встановлять ще 122 камери відеонагляду. Про це повідомив депутат Київської міської ради, керівник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, камери відеонагляду мають з’явитися на перехрестях проспекту Правди, проспекту Свободи та вулиці Вишгородській. Також заплановано встановлення камер на вулиці Наталії Ужвій та вулиці Білицькій.

«Переконаний, що дотримання правил та зменшення кількості правопорушень – важливий напрямок розвитку міста, тому підтримую впровадження технологій», – написав депутат.

Нагадаємо, за три роки, в рамках програми «Безпечне місто», у Києві встановили понад 6300 камер відеоспостереження. Окрім функції огляду, таке обладнання може розпізнавати обличчя, автомобільні номери, а також фіксувати порушення правил дорожнього руху та визначати ступінь завантаженості руху на дорозі.

До слова, нещодавно у Святошинському районі Києва відремонтували сквер, розташований на бульварі Академіка Вернадського, між вулицею Депутатською та проспектом Перемоги. Це місце має символічну назву «Наносквер». Під час капремонту було встановлено 5 камер відеоспостереження та 2 тривожні кнопки.

Також «Укрзалізниця» встановить у приміському залізничному транспорті камери відеоспостереження.

У березні цього року група хакерів заявила про злом 150 тисяч камер відеоспостереження компанії Verkada по всьому світу.