Українських туристів, які застряглих на вершині Гімалаїв, евакуювали в Катманду

Українські дипломати в Індії та Непалі шукають шляхи повернення українців на батьківщину

Чотирьох українських туристів, які через суворі карантинні обмеження у Непалі застрягли на піку Мера у Гімалаях, евакуювали у Катманду за допомогою рятувального вертольоту. Про це речник МЗС Олег Ніколенко повідомив Укрінформу.

За його словами, зараз українські дипломати в Індії та Непалі шукають шляхи повернення українців на батьківщину.

«За сприяння українських дипломатів 7 травня групі вдалося дістатися Катманду на рятувальному вертольоті. Нині опрацьовуються можливості їхньої репатріації», — заявив Ніколенко.

Він пояснив, що непальський уряд з 3 травня призупинив внутрішнє авіасполучення, а 6 травня — міжнародне. Заборони діятимуть щонайменше до 14 травня.

Ніколенко додав, що на пошуки шляхів виїзду із країни також негативно впливає стрімке поширення коронавірусної хвороби в Індії, яка зазвичай виступає транспортним хабом для туристів у Непалі.

Українське посольство офіційно звернулося до непальської влади з проханням надати нашим громадянам сприяння у якнайшвидшому поверненні до України та разом з почесним консулом в Непалі тримають цю справу на контролі.

Українки Ірина Кишакевич та Ольга Болдарієва попросили про допомогу в евакувації чотирьох українських туристів, які після сходження на висоту 5 тисяч метрів застрягли там на три дні через локдаун у Непалі, 6 травня.

«Всі внутрішні рейси відмінено, наші нові куплені квитки на сьогодні згоріли, оскільки ми не змогли спуститись в Катманду», — зазначали вони.

5 травня вони опублікували фото і відео приготування вареників на висоті 5 тисяч метрів в очікуванні вильоту, який у підсумку був скасований через несприятливі погодні умови.

Тим часом, у четвер, 6 травня, працівники Вишгородського районного управління поліції спільно з працівниками Державної прикордонної служби виявили на території зони відчуження 5 груп туристів-екстремалів. Усі вони проникли на територію зони ЧАЕС незаконно, минаючи контрольно-пропускні пункти.