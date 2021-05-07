  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Українських туристів, які застряглих на вершині Гімалаїв, евакуювали в Катманду

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Непальський уряд з 3 травня призупинив внутрішнє авіасполучення, а 6 травня &mdash; міжнародне - Українських туристів, які застряглих на вершині Гімалаїв, евакуювали в Катманду
    Непальський уряд з 3 травня призупинив внутрішнє авіасполучення, а 6 травня — міжнародне
    Фото iryna.kyshakevych/facebook

    Українські дипломати в Індії та Непалі шукають шляхи повернення українців на батьківщину

    Чотирьох українських туристів, які через суворі карантинні обмеження у Непалі застрягли на піку Мера у Гімалаях, евакуювали у Катманду за допомогою рятувального вертольоту. Про це речник МЗС Олег Ніколенко повідомив Укрінформу.

    За його словами, зараз українські дипломати в Індії та Непалі шукають шляхи повернення українців на батьківщину.

    «За сприяння українських дипломатів 7 травня групі вдалося дістатися Катманду на рятувальному вертольоті. Нині опрацьовуються можливості їхньої репатріації», — заявив Ніколенко.

    Він пояснив, що непальський уряд з 3 травня призупинив внутрішнє авіасполучення, а 6 травня — міжнародне. Заборони діятимуть щонайменше до 14 травня.

    Ніколенко додав, що на пошуки шляхів виїзду із країни також негативно впливає стрімке поширення коронавірусної хвороби в Індії, яка зазвичай виступає транспортним хабом для туристів у Непалі.

    Українське посольство офіційно звернулося до непальської влади з проханням надати нашим громадянам сприяння у якнайшвидшому поверненні до України та разом з почесним консулом в Непалі тримають цю справу на контролі.

    Українки Ірина Кишакевич та Ольга Болдарієва попросили про допомогу в евакувації чотирьох українських туристів, які після сходження на висоту 5 тисяч метрів застрягли там на три дні через локдаун у Непалі, 6 травня.

    «Всі внутрішні рейси відмінено, наші нові куплені квитки на сьогодні згоріли, оскільки ми не змогли спуститись в Катманду», — зазначали вони.

    5 травня вони опублікували фото і відео приготування вареників на висоті 5 тисяч метрів в очікуванні вильоту, який у підсумку був скасований через несприятливі погодні умови.

    Тим часом, у четвер, 6 травня, працівники Вишгородського районного управління поліції спільно з працівниками Державної прикордонної служби виявили на території зони відчуження 5 груп туристів-екстремалів. Усі вони проникли на територію зони ЧАЕС незаконно, минаючи контрольно-пропускні пункти.

    Теги: МЗС туризм Індія посольство Непал
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies