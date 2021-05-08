Кіпр змінив правила в'їзду для туристів

З 10 травня всі щеплені від коронавірусу пасажири незалежно від їх громадянства і країни, які прибувають на Кіпр, звільняються від необхідності йти на самоізоляцію

Влада Кіпру змінили правила в'їзду для туристів. Про це повідомляє міністерство охорони здоров'я країни.

З 10 травня всі щеплені від коронавірусу пасажири незалежно від їх громадянства і країни, які прибувають на Кіпр, звільняються від необхідності йти на самоізоляцію, залишатися на карантині або проходити тести на Covid-19.

Підтвердженням наявності щеплення буде служити дійсна карта вакцинації від коронавірусу.

Також вказується, що від карантину і тестування будуть позбавлені туристи, у яких є «карта вакцинації з країн Європейського союзу», а також країн єврозони - Ісландії, Ліхтенштейну і Норвегії. Такі ж умови діють для громадян РФ, України, Білорусії, Вірменії, Грузії, Швейцарії, Ізраїлю, Великобританії і низки інших.

Вказується, що відображені в карті щеплення повинні бути зроблені препаратом, санкціонованим Європейським агентством лікарських засобів. Серед них - вакцини виробництва Pfizer - BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen, а також російська «Супутник V». Також в карті повинно бути відображений факт проходження повного курсу вакцинації.

Раніше повідомлялося, що Кіпр залишив Україну в групі країн з найбільшим ризиком зараження Covid-19. У «червоній» групі країн знаходяться також Вірменія, Велика Британія, Грузія, США, ОАЕ, Росія, Франція та інші держави.

Громадяни, які прибули з цих країн зобов'язані здати тест на коронавірусну інфекцію протягом 72 годин до вильоту і пред'явити по прибуттю відповідну довідку.

При цьому по прильоту, вже на Кіпрі, вони зобов'язані пройти повторний ПЛР-тест. Також туристи повинні самоізолюватись до отримання результатів тестування.

Тим часом, Чорногорія скасовує всі карантинні обмежувальні заходи у цьому сезоні для туристів з України, Росії, Білорусі та Північної Македонії. Про це написав у Twitter міністр фінансів та соціального захисту Мілойко Спаїч.

Щоб відпочити у Чорногорії, українцям не доведеться здавати тест на Covid-19.