В Києві планують провести першу вечірку голлівудського секс-клубу



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В столиці України проведуть першу вечірку секс-клубу в форматі фільму «З широко заплющеними очима»

18 травня в Києві пройде перша вечірка SNCTM клуба. Це закритий голлівудський секс-клуб, створений у 2013 році американцем, натхненним відомим фільмом «З широко заплющеними очима» (Eyes wide shut). Про це пишеголовний редактор українського журналу Playboy Влад Іваненко.

За його словами, за шість років існування клуб провів свої вечірки в Нью-Йорку, Лос-Анджелесі, Лас-Вегасі, Лондоні і Москві.

Формат проведення вечірок максимально наближений до фільму: особняк, адреса якого називають виключно учасникам і тільки напередодні, естетика таємного товариства, black tie та маски, протягом ночі у всіх залах відбуваються імерсивні перфоманси і постановки еротичного театру, повна сексуальна свобода.

Вечірка в Києві відбудеться з наступними вимогами: максимум 100 гостей, фільтр для публіки - вхідний квиток від $2,5 тис., табу на зйомку, повна анонімність, строгий відбір за допомогою особистих співбесід, дрес-код - Black Tie та маскарадна маска

Квиток на захід з особливими привілеями і доступом до dominus-зоні буде коштувати $5 тисяч.