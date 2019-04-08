Spice Girls отложили мировое турне из-за секс-скандала внутри группы



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Джери Хорнер отрицает сексуальные отношения с Мел Би, в которых та уверила общественность в одном из недавних интервью

Легендарная группа Spice Girls воссоединилась, чтобы дать концерты по всему миру. Однако тур по Австралии, Азии и США пришлось отменить из-за скандала, который разгорелся вокруг участниц. В одном из интервью Мелани Браун, больше известная как Мел Би, призналась, что имела интимную связь с другой участницей коллектива Джери Хорнер.

Певица спустя некоторое время начала отрицать интрижку с коллегой, заявив, что счастлива в браке с главой Формулы-1 Кристианом Хорнером. Представители Джери Хорнер назвали новость необоснованными слухами. Мел Би обиделась на подругу. По ее мнению, Хорнер «стирает их историю», назвав ложью слова о связи.

Как сообщает Daily Mail, певицы даже не могут находиться в одной комнате. Однако им придется репетировать, ведь, несмотря на отложенное мировое турне, представитель Spice Girls уже подписал контракт в Великобритании, а потому «перчинкам» придется выступать вместе.

Масла в огонь подлили новые слухи: инсайдер сообщил Daily Mail, что Джери Хорнер и Мел Би не просто провели одну ночь вместе, но встречались на протяжении года. Сама Мел Би рассказала только об одном эпизоде близости, назвав это маленькой шалостью.



