Росіянин зі своєю дружиною організували у Києві секс-бізнес (фото, відео)



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Борделі працювали під виглядом масажних салонів Фото: Нацполіція

У Києві викрили шість борделів, які працювали під виглядом масажних салонів

У рамках операції «Мігрант» працівники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, поліції Києва отримали оперативну інформацію щодо функціонування борделів у столиці та Київській області. За даним фактом слідчі Святошинського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Як розповів т.в.о. начальника відділу управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми столичної поліції Олексій Гаврилюк, у рамках кримінального провадження слідчі провели 11 санкціонованих обшуків, під час яких вилучили гроші, мобільні телефони, чорнові записи та банківські картки.

«Ми встановили, що громадянин Російської Федерації зі своєю дружиною організували секс-бізнес, влаштувавши під виглядом масажних салонів місця розпусти. Також із ними спільно працювали троє диспетчерів, які приймали замовлення від клієнтів», - повідомив він.

Правоохоронці з’ясували, що зловмисники розміщували рекламні оголошення на одному із сайтів у мережі інтернет. За годину еротичних послуг клієнти платили від 800 до 1000 гривень, із них жінки отримували 40%, а організатори – 60%.

«Сімейну пару, яка координувала функціонування борделів, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Фігурантам загрожує до семи років ув’язнення»,- додав Гаврилюк.