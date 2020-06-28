В окупованому Криму 8 провайдерів повністю блокують 30 українських сайтів,– правозахисники



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В окупованому Криму блокують 30 українських інформаційних сайтів

З березня кількість заблокованих сайтів збільшилася

В окупованому Криму вісім провайдерів у семи населених пунктах повністю блокують 30 українських інформаційних сайтів та дві соціальні мережі. Про це повідомила Кримська правозахисна група (КПГ).

«У Криму 8 провайдерів у 7 населених пунктах повністю блокують 30 українських інформаційних сайтів і 2 соціальні мережі. Ці ж провайдери блокують сайти Меджлісу кримськотатарського народу, Хізб ут-Тахрір, «Свідків Єгови» і Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Крім того, як мінімум 4 українських інформаційних сайти у цих провайдерів доступні тільки частково» — йдеться в повідомленні.

Станом на кінець червня ці провайдери не дають доступ мінімум до 30 сайтів, які вільно працюють на підконтрольній території України.

«У порівнянні з моніторингом, проведеним Кримською правозахисною групою в березні 2020 року, кількість заблокованих сайтів збільшилася. У березні до сайту «Інформаційного опору» доступ блокували 2 провайдера, а зараз він недоступний у всіх перевірених провайдерів. Після зміни доменного імені сайт «Громадське радіо» був доступний у всіх провайдерів Криму протягом декількох місяців. Однак зараз цей сайт знову заблокований усіма провайдерами і по новому доменному імені. Сайти телеканалів Подробиці і ТСН і онлайн видання «Обозреватель» в березні також були доступні у всіх провайдерів, тепер доступ до них заблокований», – повідомляють правозахисники.

У Кримській правозахисній групі зазначають, що подібні дії Російської Федерації істотно обмежують для жителів Криму доступ до інформації незалежних українських онлайн медіа та ФМ радіостанцій.

Нагадаємо, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, який на виконання резолюції Генасамблеї оприлюднив доповідь про порушення прав людини в тимчасово окупованому Криму, чітко задокументував нові порушення Росією міжнародного гуманітарного права.