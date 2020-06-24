Доповідь генсека ООН щодо Криму: український дипломат розповів про нові порушення РФ



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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш оприлюднив доповідь про порушення прав людини в тимчасово окупованому Криму

В доповіді наводяться конкретні факти порушень прав підсудних, а також відсутності неупередженого публічного судочинства

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, який на виконання резолюції Генасамблеї оприлюднив доповідь про порушення прав людини в тимчасово окупованому Криму, чітко задокументував нові порушення Росією міжнародного гуманітарного права.

Про це в коментарі «Укрінформу» розповів постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

«У доповіді генсека ООН чітко визначено Автономну Республіку Крим та місто Севастополь як тимчасово окуповані Російською Федерацією території України. Крім того, зазначається, що Росія продовжила застосування на окупованих територіях свого кримінального законодавства. Такі дії є черговим порушенням окупантом міжнародного гуманітарного права», - констатував Кислиця.

Водночас, за словами українського дипломата, генсек ООН вказав на те, що російська окупаційна влада досі блокує доступ Управління верховного комісару ООН з прав людини (УВКПЛ) до півострову «з метою моніторингу ситуації на місці».

Крім того, за словами постпреда, в документі наводяться конкретні факти порушень прав підсудних, а також відсутності неупередженого публічного судочинства. При цьому, чітко вказується, що затримані не мають належного захисту, їм не дозволяють зустрічатися з консулами України. Окремо йдеться про тортури та примусове переміщення підсудних і засуджених на територію Росії.

Ще одним важливим аспектом Кислиця назвав привернення уваги в доповіді Генсека ООН до тривалої практики обшуків і рейдів, насамперед проти кримських татар, порушення свободи зібрань, свободи слова, заборони діяльності Меджлісу, порушень релігійних прав. Крім того, за його словами, документ підкреслює незаконність автоматичного поширення громадянства РФ на українців, що проживають в тимчасово окупованому Криму.

«Ми вдячні генеральному секретарю та іншим установами ООН за постійний моніторинг порушень з боку Росії прав людини та міжнародного гуманітарного права на Кримському півострові. Важливо, що про це говорить не лише Україна та її партнери, але й виходять офіційні документи ООН з чітким відображенням наслідків російської окупації», - підкреслив постійний представник України.

Кислиця також позитивно оцінив заклик з ООН до Росії дотримуватися міжнародних зобов'язань та підкреслив, що нинішня доповідь стане «допоміжним інструментом» міжнародного тиску на Росію з метою деокупації Криму та притягнення її до міжнародно-правової відповідальності.

Нагадаємо, 16 червня Україна поінформувала генсека ООН про ігнорування Росією міжнародного права, продовження насильницької паспортизації та інших репресій проти жителів тимчасово окупованого Криму. Зокрема, в офіційному листі постійного представника України при ООН Сергія Кислиці, йшлося про штучну кампанію насильницької паспортизації та було підкреслено, що примушення жителів півострова отримувати російське громадянство є «навмисним і цинічним елементом систематичного тиску на громадян України».

До слова, заступниця глави МЗС України Еміне Джапарова нагадала Кремлю, що примусова паспортизація кримчан - шлях до Гааги.

До слова, 10 червня посли ЄС на рік продовжили пакет санкцій проти Росії, запроваджених у зв'язку з незаконною анексією Криму.

До слова, російські вчені визнали: Крим без України приречений на катастрофу.