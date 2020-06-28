Окупаційна влада Криму нагадала Зеленському, що лише він може пустити воду на півострів



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Північно-Кримській канал за часів російської окупації

Так званий глава Криму пофантазував щодо відновлення Україною подачі води на півострів

«Рішення про відновлення водопостачання Криму по Північно-Кримському каналу може прийняти тільки президент України Володимир Зеленський, але просити його про це «влада» півострова не буде», заявив ватажок окупантів Аксьонов.

За словами Аксенова, ніхто в Україні, крім самого Зеленського, не може прийняти рішення щодо відновлення подачі води по каналу, а «все інше – це розмови ні про що». Він зазначив, що в українського лідера юридично є можливість «взяти ручку і підписати документ».

«Але ми його про це не просимо, ми до нього не звертаємося. Проживемо і без них», – поміркував Аксьонов.

Раніше заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар заявив, що Росія може здійснити акт агресії через брак води в Криму. При цьому він підкреслив, що влада готова відновити водопостачання Криму тільки після повернення півострова до складу України.

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