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Жителі окупованого Криму терміново розпродають Путінів (фото)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Жителі окупованого Криму терміново розпродають Путінів (фото)
На маркетплейсах торгують обличчям президента Росії 
скріншот із сайту

«Продається Путін, новий та б/в» 

Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну в анексованому Криму влаштували розпродаж різноманітних речей із зображенням президента Росії Володимира Путіна. Килими, картини, медалі та статуетки стають масовим товаром на Кримському півострові, з'ясували «Крим.Реалії».

Поки в Європі, окрім заяв про неприпустимість російського вторгнення в Україну, також звучать заяви про те, як зберегти обличчя Володимиру Путіну, у Криму його обличчям торгують у буквальному значенні. Кримчани масово продають усілякі вироби із зображенням російського диктатора. Зокрема, отаке пропонувалося в кінці липня-на початку серпня. 

Путін латунний та чавунний

За 2,5 тис. рублів у Сімферополі та Севастополі пропонують погруддя Володимира Путіна з латуні.

«Статуетка Л125 з латуні – бюст Путіна. Розмір: 110х60 мм. Також в наявності Сталін, всі царі Російської імперії та багато іншого. Можливе виготовлення із срібла чи золота», – сказано в оголошенні.

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Надсилає товар продавець «тільки по Росії». Ймовірно, через санкції, які після повномасштабного вторгнення Росії в Україну унеможливили більшість логістичних ланцюжків, у тому числі й поштових.

Менш ніж за дві тисячі рублів у Криму можна купити годинник від Путіна. Автори оголошення стверджують, що аксесуар із гербом Росії вручався особисто президентом цієї країни. Коробку від годинника продають окремо за 350 рублів.

Ось таке чавунне погруддя Володимира Путіна пропонують купити за дві тисячі рублів у Євпаторії.

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За аналогічну суму продавець пропонує такі ж вироби із французьким полководцем Наполеоном Бонапартом та радянським космонавтом Юрієм Гагаріним.

Путін олією та «майже новий»

У липні у Севастополі виставили на продаж портрет Володимира Путіна, виконаний олійними фарбами. 
«Картина маслом на полотні 40 x 40 сантиметрів. Володимир Володимирович Путін. Нарочиті мазки з мінімальними відтінками. Стиль (cмайлик у вигляді вогню – ред.)», – йдеться в оголошенні.

Вартість товару – сім тисяч рублів. Наразі це оголошення вже закрите.

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А ось вживаний портрет Володимира Путіна в Сімферополі продають всього за 700 рублів.

«Портрет Володимира Володимировича у рамці. Кріплення є. Стан: б/в», – йдеться в оголошенні.

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Володимир Путін у вигляді килима продається у Сімферополі за чотири тисячі рублів.

«Продам килим, майже новий. Трохи висів на стіні. 135х105 сантиметрів, товщина – 1 сантиметр. Виробництво: Білорусь. Портрет молодого президента – Путіна В.В», – пише автор оголошення.

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Путін на грошах

Наприкінці липня на «Авіто» з'явилося оголошення про продаж сувенірної монети із зображенням президента Росії. Монета присвячена російській анексії Криму. На ній вигравірувано напис: «Прийняття республіки Крим до складу Російської Федерації, 2014 рік».

«Стан новий», – пише автор оголошення.

Вартість товару – 120 рублів.

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Автор оголошення уточнює, що може відправити монету до різних регіонів Росії за умови оплати на картку підсанкційних банків РНКБ або Банку Росії, а також через російські інтернет-сервіси «ЯндексДеньги», «Ківі» та «Вебмані».

Журналісти намагалися зв'язатися із продавцями товарів. Не завжди це вдалося. Автори оголошень, які нам відповіли, відмовилися публічно розповісти, чому продають свої товари та який на них попит. 

Теги: Крим путін

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