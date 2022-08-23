Моргенштерн проти СБУ. Новий поворот у справі репера, який назвав Путіна красавчиком

Російський співак хоче через суд, щоб його прізвище прибрали з Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України

Позов скандального співака вже більше року розглядається у київському суді

Окружний адміністративний суд міста Києва замінив головуючого суддю у справі російського репера Алішера Моргенштерна, який судиться зі Службою безпеки України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані судового реєстру.

Відтепер за справу взявся суддя Віталій Амельохін. В ухвалі сказано, що справа слухатиметься за спрощеним порядком, без повідомлення (виклику) сторін. Після заміни судді розгляд позову Моргенштерна починається спочатку.

Нагадаємо, що у середині червня 2021 року скандальний російський співак подав позов проти СБУ. Його претензії стосувалися визнання протиправних дій СБУ щодо підготовки документів та звернення від 22 квітня 2019 року до Мінкульту про внесення Моргенштерна до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Крім цього, росіянин добивається скасувати наказ Мінкульту від 14 вересня 2021 року про оновлення Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці на підставі звернення СБУ.

Із самого початку справу розглядала суддя Юлія Мамедова. Причина, чому її було замінено на суддю Амельохіна, у судовому реєстрі не повідомляється.

Нагадаємо, що раніше Служба безпеки України заявила, що російському реперу Алішеру Моргенштерну заборонено давати концерти в Україні. Позиція СБУ ґрунтується на висновках лінгвістичної експертизи, які підтвердили, що «у творчості Моргенштерна пропагується культ насильства й жорстокості, поширення та вживання наркотичних засобів і психотропних речовин».

«Це створює передумови для конфліктних ситуацій стосовно організаторів і учасників концерту з його участю», – додали у пресслужбі відомства.

Востаннє російський репер був на території України у грудні 2019 року, коли давав концерт в Одесі. Тоді його виступ збігся із трауром через пожежу, в якій загинули люди: зі сцени артист висміяв траур за загиблими та назвав його «показухою».

У травні 2022 року міністерство юстиції Росії почало вважати Моргенштерна іноземним агентом. Його прізвище було внесено до списку іноагентів.