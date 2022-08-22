Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін дав орден пропагандистці Дугіній

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Путін дав орден пропагандистці Дугіній
Дугіна нагороджена за самовідданість «при виконанні професійного обов'язку» 
фото з відкритих джерел

Кремль посмертно нагородив свою прихильницю орденом Мужності

Дочка ідеолога «русского міра» Олександра Дугіна, пропагандистка та українофобка Дар’я, яка напередодні загинула під час вибуху автівки, посмертно отримала від президента Росії Володимира Путіна орден Мужності. Відповідний документ опублікований на сайті Кремля.

«За мужність і самовідданість, проявлені при виконанні професійного обов'язку», – сказано в указі. 

Путін дав орден пропагандистці Дугіній фото 1

Нагадаємо, у ніч з 20 на 21 серпня, під Москвою загинула донька одного із головних ідеологів «русского мира» Олександра Дугіна Дар’я. Машина, у якій їхала Дар’я Дугіна, вибухнула. Експерти вважають, що їй у машину поклали саморобний вибуховий пристрій. Дугіна їхала з фестивалю у Підмосков’ї у автомобілі батька, який теж мав бути з нею. Але Олександр Дугін нібито в останній момент вирішив поїхати іншою автівкою.

До слова, Дугін сьогодні уперше прокоментував загибель доньки. Він назвав вбивство дочки підлим, заявивши, що її вбили нишком. За його словами, російський народ не зломить такими «нестерпними ударами», а Україна не досягне своєї мети і не придушить волю народу «кривавим терором».

Як відомо, російських спецслужби вже заявили, буцімто за вбивством Дар’ї Дугіної, доньки ідеолога «русского міра» Олександра Дугіна, стоять українці. Зокрема, Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) називала ім’я нібито виконавиці злочину – громадянки України Наталії Вовк, 1979 року народження.

Після цього блогер Денис Казанський виявив невідповідність у так званих «аргументах» російських спецслужб, які заявили, буцімто за вбивством Дар’ї Дугіної, доньки ідеолога «русского міра» Олександра Дугіна, стоять українці.

Читайте також:

Теги: Дугін

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наталія Вовк не служила в Азові і вільно їздила в Росія, попри те, що вона начебто «злочинниця»  
«Український слід» у загибелі Дугіної. ФСБ осоромилося зі звинуваченнями
Сьогодні, 18:55
Так звана «виконавиця» вбивства Наталія не проходила службу в «Aзові»
«Азов» та Нацгвардія відреагували на звинувачення щодо загибелі доньки пропагандиста Дугіна
Сьогодні, 17:44
Після інформації про загибель доньки, Дугін потрапив до лікарні
Дугін уперше прокоментував загибель доньки
Сьогодні, 17:02

Політика

Путін дав орден пропагандистці Дугіній
Путін дав орден пропагандистці Дугіній
Росія скликає термінове засідання Радбезу ООН на 23 серпня
Росія скликає термінове засідання Радбезу ООН на 23 серпня
Дугін уперше прокоментував загибель доньки
Дугін уперше прокоментував загибель доньки
Вбивство Дугіної: Росія приплела до спільників України Естонію
Вбивство Дугіної: Росія приплела до спільників України Естонію
Ще одна країна відмовилася від російської нафти
Ще одна країна відмовилася від російської нафти
Посол Ізраїлю пояснив різницю між Голодомором та Голокостом
Посол Ізраїлю пояснив різницю між Голодомором та Голокостом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
Данілов пояснив, навіщо президент забрав у Корбана паспорт
36K
Колаборанти отримують смішні вироки. Чому український суд такий добрий?
19K
ISW: Росіяни не мають достатньо ресурсів для будь-якої наступальної операції
18K
Пропагандист Соловйов нарешті визнав, ким він є насправді (відео)
15K
Президентське подружжя вразило образами під час спільного виходу (фото)
14K
Турист опублікував знімки ППО окупантів у Криму (фото)

Новини

США готуються закупити дрони Switchblade для України
Сьогодні, 20:33
«Український слід» у загибелі Дугіної. ФСБ осоромилося зі звинуваченнями
Сьогодні, 18:55
Сестра полоненого «азовця» Тавра дала оцінку Червоному Хресту  
Сьогодні, 15:00
Окупанти частково просунулися на Миколаївщині і гатять на усіх напрямках Донеччини
Сьогодні, 07:11
На Херсонщині окупанти викрали двох директорок ліцеїв
Вчора, 19:47
Росія перекидає засоби ППО на територію Білорусі
Вчора, 07:29

Прес-релізи

Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
22 серпня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту