Путін дав орден пропагандистці Дугіній

Кремль посмертно нагородив свою прихильницю орденом Мужності

Дочка ідеолога «русского міра» Олександра Дугіна, пропагандистка та українофобка Дар’я, яка напередодні загинула під час вибуху автівки, посмертно отримала від президента Росії Володимира Путіна орден Мужності. Відповідний документ опублікований на сайті Кремля.

«За мужність і самовідданість, проявлені при виконанні професійного обов'язку», – сказано в указі.

Нагадаємо, у ніч з 20 на 21 серпня, під Москвою загинула донька одного із головних ідеологів «русского мира» Олександра Дугіна Дар’я. Машина, у якій їхала Дар’я Дугіна, вибухнула. Експерти вважають, що їй у машину поклали саморобний вибуховий пристрій. Дугіна їхала з фестивалю у Підмосков’ї у автомобілі батька, який теж мав бути з нею. Але Олександр Дугін нібито в останній момент вирішив поїхати іншою автівкою.

До слова, Дугін сьогодні уперше прокоментував загибель доньки. Він назвав вбивство дочки підлим, заявивши, що її вбили нишком. За його словами, російський народ не зломить такими «нестерпними ударами», а Україна не досягне своєї мети і не придушить волю народу «кривавим терором».

Як відомо, російських спецслужби вже заявили, буцімто за вбивством Дар’ї Дугіної, доньки ідеолога «русского міра» Олександра Дугіна, стоять українці. Зокрема, Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) називала ім’я нібито виконавиці злочину – громадянки України Наталії Вовк, 1979 року народження.

Після цього блогер Денис Казанський виявив невідповідність у так званих «аргументах» російських спецслужб, які заявили, буцімто за вбивством Дар’ї Дугіної, доньки ідеолога «русского міра» Олександра Дугіна, стоять українці.