Джонсон повідомив про нові плани Путіна щодо захоплення України

Джонсон: «Путін, ми бачимо, планує напад на нові частини України»

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що російський диктатор Путін планує напад на нові території України. Він хоче захопити всю країну, як це зробив із Кримом.

«Путін, ми бачимо, планує напад на нові частини України. Він хоче всю Україну. Хоче зробити з нею те саме, що вже зробив із Кримом. Він готує анексію. Готує більше фальшивих референдумів. Тому нам усім важливо бути разом і ми не можемо дозволити, щоб силою зброї змінювалися кордони», – зазначив Джонсон під час саміту Кримської платформи.

Кримська платформа – формат консультацій та комунікацій, започаткований президентом України у серпні 2021 року для структурування всіх питань, пов’язаних з півостровом. Метою цього формату є вироблення практичних підходів до привернення уваги до ситуації в Криму та обговорення можливостей його повернення в Україну.

Нагадаємо, у Києві в середу, 23 серпня, стартував саміт Кримської платформи. У заході беруть участь представники приблизно 60 країн світу.

Також колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон може стати новим генеральним секретарем НАТО після того, як чинний генсек організації Єнс Столтенберг піде у відставку, яка очікується у вересні 2023 року.