В Ощадбанку відмовилися видати соцвиплату на дитину

Перш ніж видати дівчині гроші, її змусили отримати картку у відділенні, до якого вона була доставлена

Жінці порадили пошукати інше відділення

У Чернігові клієнтка Ощадбанку поскаржилася на співробітників державного банку, які відмовили їй у видачі соціальної виплати від міста за народження дитини. Їй довелося поїхати ще у два відділення банку і лише в третьому, важко, їй видали гроші. Про це вона написала на сайті Мінфіну.

Що сталось?

Дівчина звернулася до найближчого відділення банку, але там їй сказали, що її карта в іншій філії банку. На запитання, чи можна зняти гроші, співробітники відповіли запереченням, а клієнтці порадили звернутися в два інші відділення фінустанови, які розміщені на іншому кінці міста.

«Не варто забувати, що я прийшла за соцвиплатою на дитину, відповідно, ця сама дитина мусить або «повзти» зі мною в ці відділення, або має бути передана комусь, хто може посидіти», – звернула увагу молода мама.

Але вона все-таки поїхала в інші відділення банку. У першому їй також відмовили в отриманні грошей, а в другому погодилися, але менеджерка сказала, що їй треба перевірити, чи працює програма.

«Зрозуміло, я вже була «дуже щаслива» тому, що мені довелося бігати по різних відділеннях, так там ще програма може не працювати. Програма, на щастя, працювала, я надала паспорт (ID-карту), але у мене не було листочка A4 з пропискою», – пише обурена клієнтка.

Вона запропонувала показати його через застосунок «Дія», на що отримала відмову. Довелося покликати керуючу відділенням, щоб дівчині видали карту. Їй довелося пообіцяти, що фото реєстрації відправить на особистий Viber оператора.

«Але найцікавіше я з’ясувала, як отримала карту. Виявляється, я могла зняти свої гроші з рахунку ще в першому відділенні, написавши заяву, і не бігати всім містом. А я про це питала, і мені відмовили. Зрозуміло, настрій мій був жахливий», – написала дівчина.

Дівчина вирішила з’ясувати які правила

Вона вирішила ще раз зайти в перше відділення, де їй відмовили в видачі грошей. Операторка своєї провини не визнала, а заявила, що клієнтка щось не так почула. Клієнтка поспілкувалась і з завідувачкою, яка комусь зателефонувала, щоб уточнити ситуацію.

«Телефонувала комусь уточнити, чи могла я все-таки отримати гроші за заявою з рахунку і не бігати за картою. З телефону я встигла почути «небажано», а потім вона зменшила звук. В кінцевому підсумку вона сказала, що без карти не можна і оператори в цьому відділенні все зробили правильно», – розповіла дівчина.

Вона пішла з відділення, але все-таки вирішила з’ясувати, чи можна було отримати гроші відразу і не витрачати час і нерви. Дівчина зателефонувала на гарячу лінію, і виявилося, що вона могла отримати гроші без картки за заявою з рахунку в будь-якому відділенні в межах області.

«Виходить, що в жодному відділенні з трьох, що я відвідала, немає компетентних співробітників. Мене поганяли по всьому місту, замість 5 хвилин, що я розраховувала витратити, я витратила купу часу і ще залишилася з жахливим настроєм», – підсумувала дівчина.

Що кажуть у банку?

Співробітники банку вже відреагували на звернення клієнтки. Вони підтвердили, що гроші можна зняти з рахунку в будь-якому відділенні банку в межах області.

«Проте слід зазначити, що це не процедура, яка займає декілька хвилин. Клієнт пише відповідну заяву, яка потім надсилається в електронному вигляді до бек-офісу на розгляд, який триває, як правило, не менше двох-трьох годин, в залежності від кількості заявок», – йдеться в повідомленні.

За словами представників банку, через довгу процедуру розгляду працівники завжди намагаються зорієнтувати в якомога більш простому рішенні. А найзручніший варіант – отримати картку у відділенні, до якого вона була доставлена.

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